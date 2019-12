"jetzt red i" LIVE: Klimawandel - Wie retten wir unsere Zukunft?

Die Folgen des Klimawandels sind weltweit und längst auch in Bayern zu spüren. Nicht nur in München, Regensburg oder Landshut, auch in kleineren Orten wie beispielsweise in Vilsbiburg demonstrieren deshalb die Menschen, längst sind es nicht mehr nur die Schüler, sondern auch Studenten, Eltern und Großeltern, die sich an den "Fridays for Future"-Protesten beteiligen.

Was kostet uns der Klimawandel?

Die Bayerische Staatsregierung hat - laut Ministerpräsident Markus Söder - das "modernste Klimaschutz-Konzept weit und breit" beschlossen. Der Opposition gehen die Maßnahmen aber nicht weit genug. Viele Bürger fürchten, dass die hohen Kosten dafür auf sie abgewälzt werden. Landwirte kritisieren zu strenge Dünge- und Artenschutzvorgaben, sie haben Angst um ihre Zukunft. Die bayerische Automobilindustrie warnt vor Arbeitsplatzverlusten. Höhere Stromkosten werden Verbraucher und Industrie belasten.

Wie kann die Politik unser Klima schützen? Was muss jeder Einzelne tun? Gefährdet zu viel Klimaschutz die bayerische Wirtschaft? Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger in Essenbach mit

- Eva Lettenbauer, Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Bayern und Landtagsabgeordnete

- Christian Doleschal, Vorsitzender der Jungen Union in Bayern und Europaabgeordneter

