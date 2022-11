"jetzt red i" live: Droht Bayern ein Kliniksterben?

Viele Menschen im Landkreis Passau sind in großer Sorge: Die Klinik in Wegscheid steht vor einer ungewissen Zukunft. In der Region ist sie für rund 35.000 Menschen zuständig. Etwa 40 Kilometer wären es dann bis zum nächsten Krankenhaus. Das erbost nicht nur die Bürger, auch Politikerinnen und Politiker in der Region sind aufgebracht.

Wachsen oder weichen?

Der Grund für die Ungewissheit: Eine Regierungskommission unter Führung des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin hat die Voraussetzungen für den Krankenhausbetrieb der Zukunft verschärft.

Retten könnte Wegscheid die Einrichtung einer eigenständigen Notaufnahme mit entsprechenden Intensivbetten. Doch das würde viel Geld kosten – für Umbau wie für Personal. Geld, das momentan niemand hat. Der Passauer Landrat Raimund Kneidinger (CSU) fordert deshalb, dass es eine Sonderregelung für Krankenhäuser wie Wegscheid brauche.

Ist weniger mehr?

Nicht nur in Bayern, auch bundesweit sind die Kliniken wegen der Inflation und den hohen Energiepreisen finanziell am Limit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat zwar acht Milliarden Euro Unterstützung als Ausgleich angekündigt. Aber ob das reichen wird? Denn auch immer mehr Landärzte gehen in Rente und finden nur schwer einen Nachfolger.

Seit Jahren wird über die medizinische Versorgung in Bayern diskutiert: Gibt es zu viele Krankenhäuser? Muss die Kliniklandschaft "eingedampft" werden oder müssen alle Einrichtungen bleiben? Schon einige Häuser mussten in Ostbayern ihre Türen schließen: Das Krankenhaus Roding wurde in einen "Gesundheitscampus" umgewandelt, die Bavaria Reha-Klinik in Freyung hat in diesem Sommer für immer dichtgemacht.

Mitdiskutieren!

Gibt es in Bayern also zu viele Krankenhäuser? Was bedeutet die Schließung von Kliniken für die Patienten - und ihre Angehörigen? Wie kann die medizinische Versorgung abseits der Städte in Zukunft gesichert werden?

Bei "jetzt red i" diskutieren Bürgerinnen und Bürger darüber mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Ruth Waldmann (SPD), der stellvertretenden Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bayerischen Landtag.

jetzt red i live aus Hauzenberg (Lkr. Passau). Um 20:15 Uhr im BR Fernsehen oder im Stream auf BR24.

Sie können sich jederzeit online an der Diskussion beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar hier auf unserer Homepage oder als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. Immer her mit Ihren Kommentaren, Fragen, Wünschen und Beschwerden!