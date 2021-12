"jetzt red i" live: Wie kommen wir aus der Corona-Dauerschleife?

Der Passauer Kinobetreiber Sebastian Vesper spricht von einer "paradoxen Situation". Wie in ganz Bayern gilt im ProLi-Kino wegen Corona die 2G-Plus-Regelung. Wer einen Film sehen will, muss geimpft oder genesen sein und braucht zusätzlich noch einen Schnelltest. In seinem ProLi-Café direkt nebenan hingegen gilt 2G, die Besucherinnen und Besucher brauchen also keinen zusätzlichen Test.

"Die Regeln kann ich in der Form nicht nachvollziehen, das gibt für mich logisch gedacht wirklich gar keinen Sinn", sagt Sebastian Vesper. Der Kinosaal sei wegen seiner Belüftung und der Abstandsregel zwischen den Gästen sogar ein sicherer Ort als das Café, wo die Menschen auch mal dicht gedrängt sitzen.

Forderungen an die bayerische Staatsregierung

Von der bayerischen Staatsregierung fordert er, dass Kinos von der 2G Plus-Regel ausgenommen werden und es zusätzliche finanzielle Unterstützung gibt. Denn er verzeichnet bis zu 90 Prozent Besucherrückgang im Dezember. Obwohl Sebastian Vesper mit seinem Familienunternehmen mehrere Kinos in Passau betreibt, droht ihm das Aus, wenn es so weiter geht. "Für uns ist quasi Wirtschaften in der Form nicht möglich", sagt er.

Bei "jetzt red i" will er seine Kritik live an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger richten. Und damit ist er nicht allein. Auch der Einzelhandel leidet unter den aktuellen Corona-Maßnahmen im Freistaat. Nach fast zwei Jahren Pandemie ist für viele Läden das Weihnachtsgeschäft so wichtig wie noch nie. Seitdem auch in diesem Bereich 2G gilt, ist der Umsatz deutlich eingebrochen. Ähnlich ergeht es der Gastronomie. Sie alle wollen die Politik in der Sendung mit ihren Sorgen konfrontieren.

"jetzt red i" mit Hubert Aiwanger und Katharina Schulze

Kommen wir mit den aktuellen Maßnahmen durch den Corona-Winter? Hat die Politik den Sommer verschlafen? Braucht es eine allgemeine Impfpflicht? Und was muss sich ändern, damit wir aus der Corona-Dauerschleife kommen?

Der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern stellen sich live im BR Studio in München Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag.