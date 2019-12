"jetzt red i" in Wasserburg live: Ehrenamt am Limit

Mehr als fünf Millionen Menschen in Bayern engagieren sich ehrenamtlich. Ob Freiwillige Feuerwehr oder Sportverein, Bayern ohne Ehrenamt ist kaum vorstellbar. Und doch gibt es Probleme. Viele engagieren sich, aber immer weniger sind bereit, sich langfristig zu binden. Die Folge sind Nachwuchsprobleme bei Feuerwehr, Bergwacht und anderen sozialen Vereinen.

Der Feuerwehr in Bayern sind in den letzten zehn Jahren 6.000 aktive Helfer verloren gegangen. Die häufigen Einsätze bringen die Feuerwehrler zunehmend an ihre Grenzen. Damit nicht genug: Immer wieder werden Einsatzkräfte vor Ort beschimpft, bespuckt oder bedroht und im Einsatz behindert.

"Die Politik hat die Bedürftigen im Stich gelassen"

Auch bei den Tafeln ist das Engagement rückläufig. Bundesweit gibt es derzeit 947 Tafeln, bei denen in diesem Jahr gut 60.000 ehrenamtliche Helfer rund 20 Millionen Stunden gearbeitet haben. Für Fußballlegende Paul Breitner, der sich seit Jahren bei der Münchner Tafel engagiert, steht fest: "Die Politik hat die Bedürftigen im Stich gelassen!" Dabei sind immer mehr Menschen auf die Unterstützung der Helfer angewiesen.

Auch in Wasserburg am Inn engagieren sich viele Menschen jeden Tag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zum Tag des Ehrenamts hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt vorgeschlagen, ehrenamtliches Engagement in Bewerbungsverfahren stärker zu berücksichtigen. Andere fordern gesetzliche Regelungen, die Vereine und gemeinnützige Organisationen von überbordender Bürokratie befreien.

Eine Gesellschaft ohne Ehrenamt?

Ist das Ehrenamt im Freistaat in Gefahr? Muss die Politik handeln und wenn ja, wie? Warum sinkt die Wertschätzung gegenüber unseren Helfern? Und welche Verantwortung trägt jeder Einzelne?

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger mit der Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Paul Breitner, Fußballlegende und Tafelhelfer.

