"jetzt red i" in Waldkirchen: Was kostet der Klima-Kompromiss?

Die Sorge um unser Klima treibt in diesen Tagen weltweit wieder tausende Menschen auf die Straße. Vor allem junge Leute streiken seit Monaten für eine Zukunft ohne Klimakrise. Die Prognosen der Wissenschaftler sind alarmierend: Beim Klima sei es "fünf vor zwölf", wenn nicht schon "fünf nach zwölf".

Klima-Fragen an die Politik

Die Menschen erwarten mehr denn je, dass die Politik liefert - doch welche Folgen hat der Klimawandel für jeden einzelnen von uns? Was kostet uns letztlich der Klima-Kompromiss? Geht das ohne Verbote? Und kann sich auch wirklich jeder Bürger Klimaschutz leisten? Klimaschutz und Konjunktur, geht das zusammen?

Landwirtschaftsministerin diskutiert mit

Darüber diskutieren am Mittwochabend im Bürgerhaus in Waldkirchen im Kreis Freyung-Grafenau bei "jetzt red i“ Bürgerinnen und Bürger unter anderem mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU).

Sagen Sie uns Ihre Meinung

Wer am Mittwoch (25.09.) dabei sein möchte, kann von 9.00 bis 17.00 Uhr kostenlose Karten reservieren: via E-Mail an jetztredi@br.de oder unter 089/5900-25299.

Die Adresse: Bürgerhaus, Ringmauer Str. 14, 94065 Waldkirchen

Einlass ist um 19.15 Uhr, die Sendung beginnt um 20.15 Uhr und wird live im BR_Fernsehen ausgestrahlt.

Sagen Sie uns Ihre Meinung auch unter www.facebook.com/BR24 oder schreiben Sie eine Mail an jetztredi@br.de.