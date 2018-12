Jetzt red i in Schierling: "Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar"

Kurz vor Weihnachten hatten die Bürgerinnen und Bürger im BR Fernsehen bei „jetzt red i“ das Wort, um ihre Wünsche an die Politik zu formulieren. Die Live-Sendung aus Schierling im Landkreis Regensburg zeigte: Für 2019 wünschen sich viele vor allem mehr Bürgernähe von der Politik. „Die Parteien hören mehr auf ihre Berater und sind mehr auf Stimmenfang aus, als auf das, was der Bürger will“, schilderte ein Redner seinen Eindruck und wandte sich damit direkt an die beiden Politiker auf dem Podium, Finanzminister Albert Füracker und Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Als Beispiele, wie sich diese Distanz zwischen Bürgern und Politik 2018 zeigte, wurden in der Sendung unter anderem Personalpolitik und innerparteiliche Streitereien, der Fall Maaßen, der Dieselskandal und soziale Ungerechtigkeit genannt.

Finanzminister Füracker sieht CSU "beim Bürger“

Als Vertreter der Bayerischen Staatsregierung antwortete Finanzminister Albert Füracker - und stimmte den Rednern zunächst zu. Die Politik müsse mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt bleiben, um ihre Entscheidungen zu erklären. Allerdings sei das bereits der Fall.

"Wir sind schon beim Bürger. Ich erlebe es ja als Stimmkreis-Abgeordneter, wie oft wir unterwegs sind, wir reden mit den Menschen. Aber eines stimmt: Nicht jeder Wunsch ist erfüllbar." Finanzminister Albert Füracker (CSU)

Als Finanzminister müsse er immer auch auf die Finanzierung der Vorhaben achten, deshalb sei er "zurückhaltend", wenn es ums Wünsche erfüllen geht. Da könne man es nie allen recht machen, das sei eine "Illusion", so Füracker. Denn wenn neue Steuern und Abgaben erhoben werden, käme Kritik von anderer Seite. "Das auszutarieren und klug zu machen, das wird immer umstritten sein.“ Die bayerische Koalition aus CSU und Freien Wählern habe schnell ihre Arbeit aufgenommen und setze nun Vorhaben in Milliardenhöhe um. Auch die Kritik von Karl-Theodor zu Guttenberg an Markus Söder wies er zurück: "Unser Ministerpräsident arbeitet mit einem Einsatz für unser Land wie ich es selten erlebt habe“, sagte Füracker, der auch Mitglied im CSU-Parteivorstand ist.

Hartmann vermisst das Wort "Armut“ im Koalitionsvertrag

Auch der Fraktionschef der Grünen im bayerischen Landtag Ludwig Hartmann bezeichnete Politik als "Debatte“, in der man nicht alle Wünsche erfüllen könne. Allerdings forderte er bei "jetzt red i" konsequenteres Handeln der bayerischen Regierung, was beispielsweise den Öffentlichen Nahverkehr angeht. Auch auf dem Land müsse Mobilität für alle garantiert werden. Und dann formulierte auch Hartmann einen Wunsch in der Sendung:

Bei sozialen Fragen wünsche er sich, dass die Regierungsparteien die Probleme beim Namen nennen und offen angehen.

"Wir schwimmen in Steuergeldern wie noch nie. Und trotzdem schaffen wir es nicht, zu verhindern, dass immer mehr Menschen in Armut abrutschen.(…) Im Koalitionsvertrag taucht das Wort Armut und Kinderarmut kein einziges Mal auf. Es kommt nicht vor. Als ob es diese Baustelle nicht geben würde. Aber es ist eine Baustelle!“ Ludwig Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen)

Dem entgegnete Füracker, dass im Koalitionsvertrag dafür umso mehr auf Kinder und Familien eingegangen werde und diese auch finanziell besser unterstützt würden, durch Kindergartenzuschuss und Familiengeld. "Noch nie haben Familien so viel Geld erhalten wie jetzt", sagte der bayerische Finanzminister.

Unternehmer wünschen sich Bürokratieabbau

Ein weiteres Thema, das die Bürger der Politik für 2019 auf den Wunschzettel schreiben, ist Bürokratieabbau. Ein Unternehmer berichtete in der Sendung aus Schierling, dass er zum Teil teure Gutachten in Auftrag geben musste, die hinterher nicht mehr als nötig erachtet wurden. Bürokratie fresse immer mehr Zeit und Geld. „Ungerechtigkeiten in den Kleinigkeiten. Das ist das, was uns eigentlich zermürbt“, sagte ein weiterer Unternehmer. Finanzminister Albert Füracker zeigte hier Verständnis, denn auch er hätte so manchen Bürokratieaufwand gerne vermieden. Oft müssten Politiker aber auf Grund von Gerichtsurteilen mit mehr Bürokratie reagieren. Als Beispiele nannte er Erbschaftssteuer und Grundsteuer.

"Wenn du es gerecht machen willst, wird es bürokratisch. Wenn du etwas pauschal regeln willst, heißt es, das ist ungerecht." Finanzminister Albert Füracker (CSU)

Einen Wunsch äußerte dann auch der Finanzminister in der Sendung: „Dass vor Ort mehr Menschen kommen, wenn sich das Gespräch anbietet.“ Denn bei politischen Veranstaltungen seien nicht immer viele Teilnehmer da.

Zumindest bei „jetzt red i“ in Schierling war das anders: Die Arena war bis auf den letzten Platz gefüllt und auch nach Sendeschluss wurde vor Ort noch kräftig mit den anwesenden Politikern weiter diskutiert.