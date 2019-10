"jetzt red i" LIVE: Die unterschätzte Gefahr von Rechts?

Deutschland steht noch immer unter Schock nach dem Anschlag in Halle. Beinahe hätte es in der Synagoge ein Massaker gegeben. Nur eine Tür verhinderte, dass der Angreifer in das Gebäude eindringen konnte. Er tötete zwei Passanten. Der 27-jährige Täter hat inzwischen gestanden, dass der Anschlag rechtsextrem und antisemitisch motiviert war. Halle zeigt: Juden müssen wieder um ihr Leben fürchten.

Wie steht es um die Sicherheitslage in Bayern? Wie will die Politik auf die wachsende Bedrohung von Rechts reagieren? Was ist der Nährboden für die zunehmende Radikalisierung? Terror von Rechts – eine zu lange unterschätzte Gefahr?

Politik und Bürger diskutieren bei "jetzt red i"

Darüber diskutieren bei "jetzt red i" heute in Nürnberg Bürgerinnen und Bürger mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dem Bundestagsabgeordneten von Bündnis90/Die Grünen Dieter Janecek und der bayerischen AfD-Vorsitzenden Corinna Miazga.

"jetzt red i“ läuft heute Abend um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. In der Fernsehsendung können sich Bürgerinnen und Bürger direkt mit den Gesprächspartnern austauschen. Und im Netz gibt es Sendezeitverlängerung: Da geht es nach 21 Uhr noch 15 Minuten weiter.