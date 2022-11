jetzt red i: Holetschek will wohnortnahe Klinikversorgung

Die drohende Schließung des Krankenhauses Wegscheid stand im Mittelpunkt der Diskussion bei "jetzt red i" aus Hauzenberg. Wie wichtig für ihn und seine Familie das Krankenhaus Wegscheid ist, das musste Heinrich Resch letzte Woche erfahren: Sein Vater musste um 1.00 Uhr nachts ins Krankenhaus, ein medizinischer Notfall, Heinrich Resch brauchte nur fünf Minuten für die Fahrt.

Seinem Vater konnte sofort geholfen worden, jetzt gehe es ihm viel besser. Wenn es das Klinik Wegscheid nicht gebe, dessen ist sich Resch sicher, wäre das nicht so: "Wenn ich 45 Kilometer hätte weiterfahren müssen, dann wäre das nicht gut ausgegangen." Und er fügt hinzu: "Deswegen ist es so wichtig, dass so eine Notfalleinrichtung in der Nähe ist."

Die rund hundert anwesenden Bürgerinnen und Bürger zeigten sich sehr besorgt angesichts der ungewissen Zukunft ihres Krankenhauses. Es wurde mehrmals die Befürchtung geäußert, dann nicht mehr optimal versorgt zu werden. Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte, wie wichtig die "wohnortnahe Versorgung in der Fläche" sei, sah die Verantwortung jedoch beim Bund: "In Berlin darf der ländliche Raum nicht vergessen werden", so Holetschek.

Bundesbeschluss stellt Gefahr für kleine Kliniken dar

Dass die Zukunft des 60-Betten-Hauses in Wegscheid ungewiss ist, hat auch mit einem Beschluss aus Berlin zu tun: Eine Regierungskommission (unter Führung des Bundesgesundheitsministeriums) hat die Voraussetzungen verschärft, unter denen Krankenhäuser betrieben werden können: Nun müssen auch kleine Kliniken über eine eigene Notaufnahme mit den entsprechenden Intensivbetten verfügen – Voraussetzungen, die Wegscheid nicht erfüllt.

Holetschek nannte diese Forderungen „wahnsinnig überzogen“ und forderte, dass für Krankenhäuser im ländlichen Raum nicht dieselben Vorschriften wie für Kliniken in Großstädten gelten dürften. "Wir brauchen für den ländlichen Raum andere Maßstäbe als für Großstädte", so Holetschek. "Das ist anders als in Köln oder Dortmund." Er warf der Bundesregierung vor, ein mangelndes Konzept für die Finanzierung der Krankenhäuser vorgelegt zu haben: "Lauterbach muss seine Hausaufgaben machen." Den anwesenden Bürgern versprach er: "Wir wollen dieses Krankenhaus erhalten und auch der Freistaat wird versuchen, mitzuhelfen."

Waldmann: "Die Krankenhausplanung ist Ländersache"

Ruth Waldmann, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD Landtagsfraktion in Bayern, verteidigte den Bundesgesundheitsminister und dessen Modernisierungspläne. Dieser habe klargestellt, dass es "gesonderte Regelungen für den ländlichen Raum geben soll". Außerdem verwies Waldmann auf die acht Milliarden Euro, die Kliniken angesichts der Energiekrise zusätzlich erhalten sollen. Die Verantwortung für die finanziellen Probleme vieler bayerischen Kliniken sah sie stattdessen bei der bayerischen Staatsregierung: "Die Krankenhausplanung ist Ländersache." Sie kritisierte, dass die Regierung von CSU und Freien Wählern in den vergangenen Jahren Investitionen verschlafen hätten.

Weniger Wirtschaft, mehr Medizin

Bei aller Kritik an der Politik des Bundesgesundheitsministeriums, in einem Punkt jedoch stimmte Holetschek seinem Berliner Amtskollegen dann doch zu: Die Arbeit der Krankenhäuser dürfe nicht mehr von ökonomischen Fragen bestimmt werden. Er meinte: "Wo Lauterbach recht hat: Es braucht weniger Wirtschaftlichkeit, sondern mehr Medizin."