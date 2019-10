"jetzt red i": Hitzige Diskussion um Rechtsextremismus

Was der Attentäter von Halle niedergeschrieben habe, höre man im Bundestag täglich in Äußerungen der AfD - "Hass gegen Frauen, Hass gegen Jüdinnen und Juden, Hass gegen Muslime". Es sei "einfach schäbig", dass so ganze Menschengruppen stigmatisiert würden.

Auch aus dem Publikum in Nürnberg kam die klare Forderung, dass Hass keinen Platz in der Gesellschaft haben dürfe. Der Dialog zwischen den Gruppierungen müsse gestärkt werden. Ein Redner sagte: "Wir erleben oft, dass die Menschen von der einen Seite sagen: Ihr da seid Nazis! Und von der anderen Seite heißt es: Ihr links-grün versifften Gutmenschen!" Es sei an der Zeit, miteinander zu reden, statt übereinander.