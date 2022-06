jetzt red i: Hermann zu G7 - wir sind nicht gefragt worden

Während sich die Bürgerinnen und Bürger über die massiven Einschränkungen beklagten, verteidigte Innenminister Joachim Herrmann die Organisation. Grünen-Politikern Katharina Schulze betonte die Chancen und die Sinnhaftigkeit des G7-Gipfels.

"Die Leute kriegen gar nicht mit, was hier bei uns los ist“ beklagt sich Huber Kuger. Ein massives Polizeiaufgebot, immenser Verkehr, Stacheldraht in Garmisch-Partenkirchen, Absperrungen in der gesamten Region – und das alles seit März. Die Kosten seien "enorm, gleichzeitig sollen die Bürger sparen. Und hier wird ein Mammutprogramm gefahren". Und das alles für drei Tage Gipfeltreffen. "Erschreckend" findet er das Ganze und auch den Gästen in einer touristischen Region, wie dem Werdenfelser Land werde so kein gutes Bild vermittelt.

Klagen über massive Einnahmeverluste

Barbara Wölfle spricht für die Geschäftsleute am Ort: An- und Ablieferung seien kaum mehr möglich, Kunden ihres Sohnes hätten den Ort vorübergehend komplett verlassen. Oliver Deby, der einen Eishockeyladen vor Ort betreibt, ist "massiv betroffen". Das Eisstadion: Seit Mitte Februar nicht mehr zugänglich und erst ab Mitte August wieder in Betrieb. Für ihn bedeutet das: Sechs Monate keine Einnahmen, ein Kinder-Eishockey-Camp – gestrichen. Warum der G7-Gipfel an einem Ort stattfinden muss, an dem die gesamte Infrastruktur kostspielig auf- und dann wieder abgebaut werden muss, fragt Franz Grasegger – er beklagt sich über fehlende Nachhaltigkeit und schlechte Kommunikation mit den Menschen vor Ort.

Joachim Herrmann: "Unheimlicher Zeitdruck"

Innenminister Joachim Herrmann versteht den Ärger, betont aber gleichzeitig, dass die Entscheidung, den G7-Gipfel nach 2015 ein zweites Mal auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen abzuhalten, nicht seine war. Mit nur einem halben Jahr Vorlauf habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dies entschieden. "Der Bundeskanzler hat uns nicht gefragt, es ist uns mitgeteilt worden!"

Anders als 2015 mussten die Vorbereitungen heuer unter einem "unheimlichen Zeitdruck" ablaufen. "Das wurde alles in Nullkommanichts aus dem Boden gestampft und musste ganz schnell umgesetzt werden." Für diese Kraftanstrengung dankt er allen Beteiligten. Wegen internationaler Terrorgefahr, möglicher Drohnenangriffe und Gewalttätern seien die aktuellen Maßnahmen vor Ort nötig.

Durch den Brandanschlag auf acht Polizeibusse in München sehe er sich in der Sorge bestätigt, dass es Angriffe geben könnte. Bei Gästen wie dem Präsidenten der USA müssten "massive" Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden - egal wo auf der Welt. Gleichzeitig sei es wichtig, dass große Demonstrationen stattfinden dürfen.