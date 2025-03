jetzt red i extra live: Was beschäftigt die Jugend?

Die Bundestagswahl ist vorbei, doch die Unsicherheit bleibt: Der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine und die kriselnde deutsche Wirtschaft machen vielen – besonders auch jungen Menschen - große Sorgen. Was bedeuten die geplanten Milliarden-Schulden für die nachfolgenden Generationen? Finde ich einen sicheren Job in Zeiten der Wirtschaftskrise? Wie verändert sich unsere Welt, wenn der Klimawandel weiter voranschreitet? Und was bedeutet es für die Jugend, wenn Deutschland in Zukunft wieder "kriegstüchtig" werden soll? Wird beispielsweise die Wehrpflicht wieder eingeführt?

Viele Themen - welche Antworten haben die Parteien?

Doch nicht nur die "große Politik" beschäftigt die Jugend. Was tun, wenn man sich die Miete kaum mehr leisten kann? Wie kann man mobil sein, wenn der Bus auf dem Land nur drei Mal am Tag fährt? Und wie wollen wir die Digitalisierung vorantreiben, wenn vielerorts schon das Handy keinen Empfang hat?

Trotz – oder vielleicht auch wegen – der vielen Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, engagieren sich Jugendliche stark. Viele gehen für ihre Interessen auf die Straße oder bringen sich in Parteien, Verbänden und Vereinen ein: Bayerns Jugend ist engagiert und politisch interessiert.

Was erwarten junge Menschen von der Politik? Wie sehen sie selbst ihre Zukunftsaussichten? Und wo brauchen sie mehr Unterstützung? Was bewegt Bayerns Jugend?

Im Rahmen der BR-Aktion "#jungesBayern" diskutieren bei "jetzt red i - extra" junge Menschen aus Regensburg und Umgebung mit dem Bayerischen Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) und Carmen Wegge (SPD), Bundestagsabgeordnete.

Ihre Meinung ist gefragt...

...auf allen Kanälen! Schreiben Sie uns ihre Fragen, Forderungen, Wünsche und Beschwerden zum Thema. Hier auf unserer Homepage, als E-Mail an jetztredi@br.de oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien.