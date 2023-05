"jetzt red i": Die Wut über fehlende Kitaplätze in Rosenheim

Es bräuchte schon ein kleines Wunder, damit es für Martina und David Kühl noch klappt – mit dieser Einstellung kamen die Eltern des neun Monate alten Mathéo in die Bürgersendung "jetzt red i" am vergangenen Mittwoch. Der Grund: Martina Kühl, eigentlich Grundschullehrerin, würde gerne wieder arbeiten, findet für Mathéo aber keinen Kitaplatz. Eine Erfahrung, die viele in der Region Rosenheim gemacht haben.

Verzweiflung bei Eltern

Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger waren deshalb in das Kurhaus in Bad Aibling gekommen, um mit der bayerischen Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) und Martin Hagen, Chef der Landtags-FDP, über den Mangel an Kitaplätzen zu diskutieren. Ein Problem, das drängt: Weil den Kitas Personal fehlt, mangelt es laut der dritten Bürgermeisterin Gabriele Leicht (SPD) allein in Rosenheim an 444 Kita-Plätzen. Wer keinen Platz bekommt, muss wie Martina Kühl das Kind zu Hause selbst betreuen und fehlt in der Arbeit – und das in Zeiten des Fachkräftemangels. "Ich bin wütend, weil ich mir einfach Familie und Beruf wünsche. Ich finde, als moderne Frau darf man das", sagte sie in der Sendung am Mittwoch.

Kühls Hoffnung: Die Politik sollte mehr Geld in die Hand nehmen, um die Betreuer besser zu bezahlen. Eva Ries stimmte ihr zu. Sie ist selbst Mutter und engagiert sich in der Elterninitiative "Kita-Dialog". Ihrer Meinung nach ist die Stimme der Eltern in der Debatte zu leise. "In diesem Jahr schlägt bei uns ganz massiv die Verzweiflung in der Stadt ein", berichtete sie von den Eltern, mit denen sie spricht. Dass Ministerin Scharf beteuerte, Kinderbetreuung zur Chefinnen-Sache gemacht zu haben und dass es 80 Prozent mehr Beschäftigte in der Kinderbetreuung als vor zehn Jahren gebe, konnte Ries mit Blick auf die akuten Probleme nicht überzeugen: "Es wurden keine Antworten geliefert." Und auch FDP-Politiker Hagen konterte: "Die Lücke ist trotzdem größer geworden."

Zu wenig Geld bei zu vielen Kindern

Auch über die Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen wurde im Kurhaus Bad Aibling diskutiert: Zu wenig Geld bei immer längeren Arbeitszeiten und immer kleineren Kindern. Hinzu komme die Bürokratie, sagte Edith Bossmann. Seit 41 Jahren arbeitet sie als Erzieherin, 33 Jahre davon als Leitung. "Die Bürokratie ist eine Katastrophe im Kindergarten", sagte sie. Komplett aufgeben will sie aber nicht: "Ich habe den schönsten Beruf der Welt."

Sozial miteinander verhandeln

So geht es auch Sebastian Mica-Mamani und Leonie Wimmer, die gerade erst in ihrer Ausbildung zum Erzieher stehen. Auch wenn ihnen der Job Spaß mache – der Stress und die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten schrecken ab: "Es gibt Rahmenbedingungen, die uns erschweren, den Job 20, 30 oder 40 Jahre gesund auszuüben“, sagte Wimmer. Sie wünschen sich weniger Kinder in den Gruppen. Die Politik dürfe dabei die Verantwortung nicht an die Träger und Kitas weiterleiten. "Wir müssen sozial arbeiten, also müssen wir auch sozial miteinander verhandeln", sagte Mica Mamani im Anschluss der Sendung.

Immerhin ein kleines Wunder

Franz Frey ist verantwortlich für die Kindertagesbetreuung der Diakonie in Oberbayern und kann den Initiativen der Staatsregierung für mehr Quereinsteiger oder für eine wohnortnahe Ausbildung durchaus etwas abgewinnen. Nur: "Wir sind fünf Jahre zu spät. Es wirkt wie der Versuch, ein Feuer zu löschen, dass schon lichterloh brennt." Dass Scharf allerdings die Träger dafür mitverantwortlich machte, kam bei ihm nicht gut an. "Das ist schon sehr erschreckend."

Ein kleines Wunder gab es schließlich doch noch: Im Laufe der Sendung meldete sich eine Tagesmutter, die den kleinen Mathéo betreuen würde. Ein Teilsieg, sagen Martina und David Kühl. Sie hoffen, dass auch noch andere Eltern laut werden: "Vielleicht bewirkt es im Wahljahr ja etwas", sagte David Kühl. Insgesamt überwiegen nach der Diskussion mit der Politik am Mittwochabend aber gemischte Gefühle: "Für uns ist es schön. Aber was ist mit den anderen 443?"