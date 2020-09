"jetzt red i": Bürger laden Corona-Frust bei Aiwanger ab

Freisinger fürchten um Arbeitsplätze am Flughafen

Als direkte Folge der Corona-Pandemie liegen die Pläne für eine 3. Startbahn am Münchner Flughafen nun bis 2028 auf Eis, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kurz vor der Sendung angekündigt hat. Die meisten der 10.000 Beschäftigten der Flughafengesellschaft FMG sind derzeit in Kurzarbeit und auch Hubert Aiwanger konnte in der Sendung nicht ausschließen, dass es ab nächstem Jahr viele Kündigungen geben wird. Die Frage der FMG-Betriebsräte - "Wie kann der Freistaat helfen?" - ließ er weitgehend offen.

Der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen kritisierte in der Sendung das Moratorium scharf. "Der Ministerpräsident beerdigt inmitten einer schweren Wirtschaftskrise eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte, die wir in Bayern haben", sagte er. Das werde natürlich auch von den Fluglinien registriert, "dass die Politik offenbar nicht mehr an diesen Flughafen glaubt, der auch eine wichtige Funktion als Drehkreuz hat und ich halte das wirklich für ganz, ganz fatal."

Nach anderen Krisen hätten sich die Flugzahlen wieder relativ schnell erholt. "Wir sollten uns da jetzt nicht in Panik versetzen lassen und aus dem Moment heraus so eine Entscheidung treffen."

Aiwanger verteidigt Entscheidung zur 3. Startbahn

Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, hingegen begrüßte die Entscheidung des Ministerpräsidenten Markus Söder ausdrücklich. "Im Endeffekt ist das jetzt die Erkenntnis der Realität, dass wir die 3. Startbahn nicht brauchen", sagte er. Aus seiner Sicht habe der Baustopp Bestand und das bleibe auch so.

"Ich stehe zum Flughafen, aber klein und fein mit zwei Startbahnen, das ist okay", meinte der Wirtschaftsminister. Wichtig sei ihm, dass der Staat Anteilseigner bleibe, um in genau diesen Krisen ein zuverlässiger politischer Partner zu sein. Es habe ja schon Spekulationen gegeben, den Flughafen zu privatisieren und irgendwann eine 3. Startbahn zu bauen, "und am Ende kaufen das irgendwelche arabischen Investoren, das will ich nicht", betonte er und fuhr fort: "Bleiben wir bei den zwei Startbahnen, lasten wir die ordentlich aus."