Jetzt red i: Bürger fordern Mietpreisdeckel - Minister skeptisch

Bauminister Reichhart spricht von "Exzessen" bei Mietpreisen

Während der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Horst Arnold den Mietpreisdeckel ebenfalls "konkret und schnell" forderte, äußerte sich Bauminister Hans Reichhart (CSU) skeptisch. Er räumte ein, dass es gerade bei Sanierungen und Mietsteigerungen in München "Exzesse" gegeben habe, die so nicht mehr stattfinden dürften. Dafür gebe es nun aber bundesweit eine Deckelung für Modernisierungen bei drei Euro pro Quadratmeter für sechs Jahre. Bayernweit will er nicht weiter deckeln, weder die Bodenpreise noch die Preissteigerungen der Mieten.

"Wir haben da keine Kompetenz auf Landesebene, zu sagen, ich ziehe da einen pauschalen Deckel ein. Es wird uns nicht helfen, wenn wir die Investitionstätigkeit komplett bremsen. Wir versuchen es eher über Förderinstrumente zu machen." Hans Reichhart (CSU), Bay. Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr

So würden in den nächsten Jahren knapp 1,8 Milliarden Euro nur in den sozialen Wohnungsbau investiert. Es gehe darum, so viel Wohnraum wie möglich zu schaffen. "Wir bauen, wo wir können", sagte er in Bezug auf die Liegenschaften des Freistaates. Es sei aber auch an den Kommunen, entsprechend zu investieren und Bauland freizugeben. Über neue Verkehrsprojekte solle das Umland der Ballungsräume außerdem besser angebunden werden, um die Städte zu entlasten.