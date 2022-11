"jetzt red i": Bayerns Jugend wünscht sich mehr Mitspracherecht

Unter dem Titel "Was Bayerns Jugend bewegt!" diskutierten bei einem "jetzt red i extra" im BR-Fernsehen die bayerische Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer von den Grünen und der Europaabgeordnete Christian Doleschal von der CSU mit über 100 jungen Menschen aus ganz Bayern.

Einer von ihnen: Franz Wacker. Der 23-Jährige engagiert sich bei der Katholischen Landjugendbewegung Bayern und bei "Vote16". Dieses Bündnis hat zum Ziel, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Doch wie steht die Politik dazu?

Während sich Jamila Schäfer klar für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre aussprach, argumentierte der CSU-Politiker Christian Doleschal, man müsse diese Debatte differenziert sehen. Es ginge nicht nur darum, zu wählen, sondern auch wählbar zu sein. Ihm erscheine das Wahlalter von 16 Jahren als relativ willkürlich: "Ich frage mich, warum 16 und nicht 14 oder zehn." Aktuell sei er nicht dafür, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen.

Wie soll die Jugend bei der Politik Gehör finden?

David Klopotowski war extra aus Mittelfranken angereist, um an diesem "jetzt red i extra" teilzunehmen. Er wies darauf hin, dass junge Leute an der Wahlurne in der Minderheit seien und sie ihre Themen auch nicht mit Hilfen von Lobbyisten platzieren könnten. "Auch wenn wir protestieren gehen, werden wir oft ins Lächerliche gezogen." Wie solle die Jugend bei der Politik überhaupt Gehör finden?

Jamila Schäfer betonte, dass sie versuche, über Social Media und Sprechstunden vor Ort Kontakt zu halten. Wichtig sei ihr auch die Stärkung von Jugendparlamenten und Bürgerinnenräte, um Verfahren demokratischer zu machen und Lobbyeinflüsse zurückzudrängen. Die Ampel habe bereits angefangen, für eine bessere Ausstattung von Jugendzentren, aber auch Jugendorganisationen zu sorgen. "Das sind wichtige Punkte, um einfach auch die politische Organisierung von jungen Menschen zu verbessern."

Verweis auf die politischen Institutionen

Christian Doleschal, der selber schon mit 14 Jahren das Amt des Jugendbürgermeisters im bayerischen Ort Brand ausübte, verwies auf die Jugendgemeinde- oder Jugendbeiräte, weil "man sich da Gehör über Strukturen verschaffen kann, weil man da Verantwortung übernehmen muss und weil es auch die ersten Gehversuche sind, wo man miteinander diskutiert, wo man debattiert, wo man Verantwortung für andere übernimmt." Man könne sich dort auch für spätere Aufgaben, beispielsweise in der Politik, vorbereiten.

In einem Punkt waren sich die beiden jungen Politiker am Ende einig – die Jugend müsse deutlich mehr gehört werden.