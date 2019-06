"Jetzt red i" aus Würzburg - Sorgen um das Klima

Hohlmeier vertrat dabei die Auffassung, dass beim Klimaschutz in Deutschland und auch weltweit viel zu wenig auf neue Technologien gesetzt werde. "Wir brauchen mehr Geld in diesem Sektor in Wissenschaft und Forschung", forderte die CSU-Politikerin. Als Beispiele nannte sie die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen und die Umwandlung von CO2 in wiederverwertbare Rohstoffe.

Katharina Schulze betonte, es müsse an allen Stellschrauben gedreht werden: Erneuerbare Energien müssten möglichst dezentral erzeugt und gespeichert werden, es brauche mehr Flächen für Solaranlagen, mehr Windräder, auch Stromleitungen. Es müsse in die Schiene investiert werden, der Kohleausstieg müsse schneller kommen, die Landwirtschaft klimafreundlich werden.

"Um diesen Kraftakt zu schaffen, müssen wir viele Dinge parallel machen“, so Schulze. Sie verteidigte die Pläne für eine CO2-Steuer, da damit klimafreundliches Verhalten belohnt werde. Hohlmeier äußerte sich dazu kritisch. Der Emissionszertifikatehandel sei hier das einzige System, das weltweit angewandt werden könnte. Und Klimaschutz müsse weltweit stattfinden.

Die Hauptkritik von Seiten der Zuschauer war, dass die Politik die Klimabewegung nach wie vor nicht ernst genug nehme. Auch die Verschwendung von Steuergeldern wie zum Beispiel bei der gescheiterten Pkw-Maut kam zur Sprache. Zudem wurde mehrfach die Befürchtung geäußert, nur die „kleinen Leute“ müssten die Klimawende am Ende bezahlen.