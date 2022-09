"jetzt red i": Wasserknappheit in Bayern: Wie dramatisch ist es?

Heute Abend sprechen Tilmann Schöberl und Franziska Eder mit Bürgern und unter anderem mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) und dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, über das Thema: "Wasserknappheit in Bayern: Wie dramatisch ist die Situation?" Viele machen sich über die Dürre besonders nach diesem heißen Sommer große Sorgen.

Das war klar auf dem Infoabend herauszuhören, der im Vorfeld der Sendung am Dienstag im nahen Bad Königshofen stattfand. Die Stadt Bad Königshofen ist schon mehrmals die niederschlagsärmste Stadt in ganz Bayern gewesen – unter anderem in den Jahren 2018, 2019 und 2020. Zum Infoabend einen Tag vor der Sendung kamen bereits rund 30 Bürgerinnen und Bürger, die sich fast alle an der TV-Diskussion beteiligen wollen.

Rhön-Grabfeld ist trockenste Region in Bayern

Der Landkreis Rhön-Grabfeld war in diesem Sommer besonders von Dürre und Wasserknappheit betroffen. Das nur wenige Kilometer entfernte Bad Königshofen zählt zu den niederschlagärmsten Städten in ganz Bayern und das seit Jahren. Nur 257 Liter pro Quadratmeter habe es in diesem Jahr seit Januar bis Anfang September geregnet – und das im ganzen Grabfeld.

Wegen des großen Wassermangels hat der Wasserzweckverband Bad Königshofen die Reißleine gezogen und eine behördliche Anordnung zum Wassersparen verhängt. Wer dagegen verstößt – zum Beispiel durch Befüllen eines Pools – muss mit einem Bußgeld von etwa 600 Euro rechnen.

Dürre macht ganz Unterfranken zu schaffen

Aber nicht nur der Landkreis Rhön-Grabfeld ist von der lang anhaltenden Trockenheit betroffen, sondern ganz Unterfranken. Dort war 2022 der trockenste Sommer seit 80 Jahren. Fehlender Regen ist für viele ein Problem, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Die Äcker sind ausgetrocknet, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse können nicht so wachsen, wie gewohnt, so Jürgen Heusinger vom Wasserzweckverband Bad Königshofen. Mais, Getreide und Zuckerrüben leiden unter der Dürre, erreichen bei weitem nicht ihre gewohnte Größe. Die Zuckerrübe zum Beispiel werde nur so groß wie ein Tennisball. Auch seien vielfach tiefe Risse in den Böden zu finden.

Hitze und Trockenheit haben weitreichende Folgen

Die Weinlese in Unterfranken musste vorgezogen werden, damit die Trauben nicht vertrocknen. Auch der Wald ist in Gefahr. Der Klimawandel hinterlässt Spuren, die Hitzeschäden sind unübersehbar. In Flüssen und Seen sinken die Pegel.

Private Pools stehen in der Diskussion. Wie sehr müssen wir auch unser persönliches Verhalten ändern? Forscher warnen, dass durch den Klimawandel besonders trockene und heiße Wetterlagen zunehmen werden. Wenn sich nichts ändert, rechnen Klimaforscher in Unterfranken bis zum Ende des Jahrhunderts mit einer Erwärmungsrate von etwa 4,5 Grad.

Lösungen bei "jetzt red i" gegen Wasserknappheit?

Welche Folgen hätte das für uns und unsere Natur? Wie können wir gegensteuern? Müssen wir unseren Umgang mit der lebenswichtigen Ressource Wasser grundlegend überdenken? Wird es künftig zu Verteilungskämpfen zwischen wasserstarken und wasserarmen Landkreisen kommen? Was tut die Politik und was kann jeder einzelne von uns tun?"

Für all diese Fragen sollen Lösungen bei "jetzt red i" diskutiert werden. Eine politische Kontroverse ist natürlich erwünscht, sagt "jetzt red i"-Redakteurin Eller-Spreider beim Infoabend in Bad Königshofen. "In erster Linie geht es uns aber darum, dass die Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe mit den Politikern ins Gespräch kommen", ergänzte die Redakteurin. Sie rechnet damit, dass zu "jetzt red i" auch Landwirte, Weinbauern, Fischer und Förster erscheinen.

"Wasserversorgung in Bayern hat oberste Priorität"

"Das Thema Wasserversorgung hat in Bayern oberste Priorität," so der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber. "Unser Ziel ist Wassersicherheit in allen Landesteilen auch in Zukunft". Mit der umfassenden Gesamtstrategie 'Wasserzukunft Bayern 2050' arbeite der Freistaat daran, die Wasserversorgung im gesamten Freistaat weiterhin dauerhaft auf höchstem Niveau sicherzustellen.

"Wasser ist unser wertvollstes Gut", ergänzt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann. Wasser sei die dauerhafte Existenzgrundlage für Mensch und Tier. "Wir müssen es sauber halten, gerade hier in Bayern, wo unser Trinkwasser fast ausschließlich aus Grundwasser gewonnen wird". Kurzfristige Antworten würden hier nicht ausreichen, so Hartmann weiter. Die Staatsregierung müsse langfristige Lösungen finden, um der Wasserknappheit zielgerichtet zu begegnen und für künftige Generationen vorzusorgen.

Beteiligung an der Diskussion auch online möglich

In die "Sendungsarena" von "jetzt red i" passen rund 80 Gäste. Moderator ist Tilman Schöberl. Alle Karten für den kostenlosen Eintritt wurden bereits vergeben. Dennoch kann sich jeder online an der Diskussion unter jetzredi@br.de oder auf der Facebookseite von BR24 beteiligen.

Co-Moderatorin Franziska Eder möchte möglichst viel von den Kommentaren in die Livesendung einbringen. "Jetzt red i" beginnt um 20.15 Uhr und dauert eine Stunde. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen ist auch ein Live-Stream auf facebook/BR24 vorgesehen.