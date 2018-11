Jetzt red i: Aiwanger kann Klinikfortbestand nicht garantieren

In der Bürgersendung "Jetzt red i" im BR-Fernsehen haben Zuschauer am Mittwochabend in Roding in der Oberpfalz (Lkr. Cham) ihre Forderungen an die neue bayerische Staatsregierung formuliert. Unter anderem erinnerte eine Zuschauerin aus Roding den Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, an sein Wahlkampfversprechen, dass kein kommunales Krankenhaus geschlossen werden soll. Das ehemalige Kreiskrankenhaus in Roding steht ihrer Ansicht nach kurz vor dem Aus.

Keine Garantie für den Fortbestand

Eine Garantie für den Fortbestand der Klinik in Roding konnte Aiwanger allerdings nicht geben. Die finanzielle Ausstattung der Häuser sei kritisch, so Aiwanger. Dennoch wolle er so viele kommunale Kliniken wie möglich erhalten. Auf Privatkliniken hätte die Politik aber so gut wie keinen Einfluss.

"Die Bundesregierung will, dass ein Drittel der Krankenhäuser geschlossen wird. Das würde in Bayern das Aus für rund 100 kommunale Klinken bedeuten, ein Massaker." Hubert Aiwanger

Weitere Themen bei der Diskussion war unter anderem der Breitbandausbau in Bayern. Gerade in ländlichen Regionen sei die Versorgung mit schnellem Internet und Mobilfunk oft noch immer sehr schlecht, so der Vorwurf an Aiwanger (FW) und Martin Hagen von der FDP.

Als Mittel gegen das "Wirtshaussterben" nannte der designierte neue Wirtschaftsminister Aiwanger ein Förderprogramm für Wirtshäuser. Außerdem strebe er einen Bürokratieabbau an.

Aiwanger verteidigt Polderstopp bei Regensburg

Hubert Aiwanger verteidigt den Planungsstopp der Flutpolder bei Regensburg. Ein Polder hätte seiner Meinung nach keine Auswirkungen auf die Hochwasserlage mehr als 30 Kilometer flussabwärts. Demnach würde ein Polder in Regensburg keinen Schutz für die niederbayerischen Städte Passau, Deggendorf oder Straubing bieten.

"Das Milliardenprojekt wäre sinnlose Steuergeldverschwendung und würde die Anlieger in Poldernähe durch steigende Grundwasserspiegel massiv schädigen." Hubert Aiwanger

Er hält stattdessen einen flächendeckenden Hochwasserschutz an den niederbayerischen Donauabschnitten und die Umsetzung von dezentralem Hochwasserschutz notwendig. Die neue Regierung aus CSU und Freien Wählern hat vereinbart, die geplanten Donau-Flutpolder im Kreis Regensburg nicht zu bauen. Kritik kam deshalb vom Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter und vom Passauer Landrat Franz Meyer (beide CSU).