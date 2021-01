"jetzt red i": Aiwanger dringt weiter auf Öffnungen

In der BR-Bürgersendung "jetzt red i" hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erneut auf Öffnungen ab Mitte Februar gedrängt. Bayern habe bereits jetzt eine Inzidenz um die 100, manche Landkreise lägen sogar bereits unter 50, betonte er. Wenn sich die britische Variante des Corona-Virus nicht unkontrollierbar verbreite, stehe einer Öffnung nichts mehr im Weg.

"Ich werde immer geschimpft, wenn ich von Daten rede", so Aiwanger, aber für die Friseure zum Beispiel sei Mitte Februar "der letzte Termin". Das gelte auch für viele weitere Branchen. Keiner rede davon, Diskotheken oder Kneipen sofort wieder zu öffnen. Aber er sehe auch nicht ein, warum man im Supermarkt einkaufen könne, in einem Bekleidungsgeschäft aber nicht. Am Skilift könne man genauso kontrollieren wie im Gottesdienst, fuhr Aiwanger fort. Wichtig seien aus seiner Sicht die Einhaltung der Hygieneregeln und das Tragen der FFP2-Masken.

Er wünsche sich hier mehr Sachlichkeit in der Debatte, kritisierte Aiwanger. Aber immer wenn er das Thema Öffnungen aufs Tapet bringe, werde er behandelt "als hätte ich Äpfel geklaut."

Kohnen will "vor die Welle kommen"

Die Chefin der BayernSPD, Natascha Kohnen, selbst Biologin, warnte dagegen vor zu schnellen Öffnungen. Sie verwies auf die Vorgänge in Irland, wo unter anderem die englische Mutante zu einem exponentiellen Ansteigen der Corona-Fälle geführt hatte. "Wir müssen es schaffen, vor die Welle zu kommen", sagte Kohnen.

Anlässlich des Jahrestages der ersten Corona-Infektion in Bayern stellten sich Aiwanger und Kohnen in der Sendung Bürgerfragen aus verschiedenen Bereichen.