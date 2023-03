"jetzt red i": Ärger ohne Ende? - Zukunft der Brenner-Bahntrasse

In etwa zehn Jahren soll der Brenner-Basistunnel, an dem in Österreich und in Italien gebaut wird, fertig sein. Die deutsche Neubaustrecke könnte nach derzeitigem Stand 2040 in Betrieb gehen - aktuell werden die Investitionskosten auf rund zehn Milliarden Euro geschätzt, inklusive eines möglichen Tunnels bei Rosenheim.

Bestehende Strecke contra Trassenausbau

Doch seit Jahren gibt es große Proteste gegen die Planungen – mehrere Bürgerinitiativen kämpfen gegen das Projekt. Zuletzt protestierten Hunderte Menschen mit Fackeln und roten Mahnstäben, auch Klagen gegen das Milliardenprojekt werden aktuell vorbereitet. Der Tenor: Es brauche keine neuen Gleise, sondern man könne die bestehende Trasse nutzen, so etwa die Rosenheimer EU-Abgeordnete Maria Noichl (SPD). Durch einen Neubau würden Landschaft und Natur zerstört; die Produktion von Beton und Stahl belaste zudem die CO2-Bilanz. Zudem seien Fragen zum Trinkwasserschutz noch nicht beantwortet.

Inntal-Gemeinden wehren sich

Auch die betroffenen Gemeinden sehen das Projekt durchaus kritisch. Zuletzt trafen sich sieben Bürgermeister aus der Region Rosenheim mit dem bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter. Der CSU-Politiker will sich nun in Berlin dafür einsetzen, dass der Brenner-Nordzulauf so anwohnerfreundlich wie nur möglich geplant wird.

Allerdings sei man hier nur Bittsteller, der Bund sei für das Neubauprojekt verantwortlich. Dass es den Brenner-Nordzulauf braucht, davon ist Bernreiter überzeugt. In zwei Jahren soll im Deutschen Bundestag über den Neubau der Strecke abgestimmt werden. Dann sollen auch Kernforderungen aus der Region Rosenheim vorgelegt werden.

Wie geht es mit dem Protest weiter? Werden die Planungen geändert? Wie entwickeln sich die Kosten, wenn viele Tunnel gebaut werden? Oder wird das komplette Projekt doch noch einmal in Frage gestellt?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit dem Bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Maria Noichl, SPD-Europaabgeordnete