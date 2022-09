Jetzt offiziell: Zweite Stammstrecke viel später und teurer

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die Befürchtungen bewahrheiten sich: Die 2. Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird deutlich später fertig und viel teurer als geplant. Bahn-Vorstandschef Richard Lutz sagte sagte nach einem Treffen mit dem bayerischem Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), die prognostizierten Gesamtkosten des "Jahrhundertprojekts" würden auf sieben Milliarden Euro klettern. Grund seien gestiegene Bau- und Materialkosten, Projekterweiterungen und ein deutlich erhöhter Risikopuffer. Die Gesamtsumme setze sich zusammen aus Bau- und Planungskosten von 5,5 Milliarden Euro sowie einem Risikopuffer von 1,5 Milliarden Euro.

Der neue Terminplan der Bahn gehe von einer Inbetriebnahme im Jahr 2035 aus, erläuterte Lutz. Wegen Unwägbarkeiten und noch ausstehenden Genehmigungsverfahren sehe man Risiken von bis zu zwei Jahren. Eigentlich war die Eröffnung für 2028 vorgesehen - bei Kosten von 3,8 Milliarden Euro.

Ministerpräsident Söder sprach einem "schweren Happen, den es zu verdauen gilt". Dennoch stehe der Freistaat weiter zur zweiten Stammstrecke. Er sei sich sich auch nicht sicher, ob die prognostizierten Gesamtkosten "das letzte Wort" seien.

Reiter bleibt Treffen fern

Berichte über deutliche Mehrkosten und eine längere Bauzeit hatte es schon im Juni gegeben. Die Bahn wollte die Zahlen damals nicht kommentieren, da die Überprüfung der Zeit- und Kostenpläne des Projekts andauere.

Der Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nahm an dem Treffen nicht teil, weil sich die Bahn offenbar geweigert hatte, ihm vorab Informationen zukommen zu lassen: "Nachdem uns als Stadt nach wie vor die aktuellen Unterlagen der Deutschen Bahn nicht zur Verfügung gestellt wurden, macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, ohne fachliche Grundlage an der Besprechung am Donnerstag teilzunehmen", teilte Reiter am Mittwoch mit.