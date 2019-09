Weitere Tatverdächtige im Würzburger Kinderporno-Fall ermittelt

Die polizeilichen Ermittlungen im Würzburger Kinderporno-Fall sind abgeschlossen und haben mindestens zehn weitere Tatverdächtige im In- und Ausland ergeben. Nach der Verhaftung eines Logopäden am 20. März in Würzburg haben Ermittler 23.000 Bild- und Videodateien von dessen Rechnern und Datenträgern analysiert.

Die Fälle der zehn Beschuldigten seien an die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften im In- und Ausland abgegeben worden. In 42 weiteren Verfahren werde noch ermittelt. Das teilte die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit.

Neue Details im Würzburger Kinderporno-Fall

Auch im Würzburger Fall wurden weitere Details bekannt. Bestätigt wurden als Tatorte zwei Praxen des Logopäden in Würzburg sowie zwei evangelische Kitas, in denen der Mann als externer Therapeut tätig war. Der Tatzeitraum war 2012 bis März 2019. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ermittlungen gibt es sieben männliche Opfer unter sechs Jahren, teils mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen.

Schwerer sexueller Missbrauch durch Logopäden

Dem 37-jährigen Logopäden, der derzeit in Untersuchungshaft sitzt, werden insgesamt 78 Einzeltaten zur Last gelegt. 45 davon gelten als schwerer sexueller Missbrauch, weil sie "mit dem Eindringen in den Körper" verbunden waren. Der beschuldigte Logopäde soll die Jungen nicht nur schwer missbraucht und dabei Kinderpornos angefertigt haben, sondern das Material auch im Darknet verbreitet haben.

Weitere Tatverdächtige gefunden

Durch die Daten auf seinen Rechnern konnten die Ermittler weitere Tatorte sowie Tatverdächtige identifizieren. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte dazu, die ermittelten Beschuldigten hätten in den meisten Fällen darauf vertraut, dass sie das Darknet dauerhaft vor einer Enttarnung schütze. Durch die Ermittlung dieser Beschuldigten habe man weitere Missbrauchsfälle verhindert, sagte Eisenreich.