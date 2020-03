Bayern verdoppelt Corona-Hilfen auf 20 Milliarden Euro

Die bayerische Staatsregierung will ihr Hilfspaket zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise noch einmal deutlich aufstocken. Wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München sagte, sollen im Haushalt nun 20 Milliarden Euro bereitgestellt werden - doppelt so viel wie bisher geplant. Zum einen sei mit Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe zu rechnen. Zum anderen werde mehr Geld zur Unterstützung der Wirtschaft benötigt.

Der Ministerpräsident kündigte an, die am Montag beschlossenen Maßnahmen des Bundes mit den bayerischen Hilfen zu verzahnen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) versicherte: "Wir sind im Krisenmodus, aber wir haben die Lage im Griff."

Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter

Erneut verteidigte Söder, dass Bayern am Freitag als erstes Bundesland im Alleingang Ausgangsbeschränkungen erlassen hatte: "Wir hätten es nicht verantworten können, später zu entscheiden." Damit habe man eine Vielzahl von neuen Infektionen, "vielleicht sogar Todesfällen", verhindern können.

Die Lage bleibe sehr sehr ernst, betonte der Ministerpräsident. Es gebe keinen Anlass zu Entwarnung. Die Zahl der Corona-Infizierten in Bayern ist laut Söder mittlerweile auf 6.362 gestiegen. 31 Menschen seien gemäß der jüngsten Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gestorben.

Laut Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) befinden sich gegenwärtig rund 700 Menschen wegen Corona in stationärer Behandlung, 120 von ihnen seien "intensivbettenpflichtig". Betroffen seien dabei auch 35-Jährige. Es sei also keineswegs nur eine Krankheit älterer Menschen, sondern könne auch Jüngere treffen.

Nachbesserung bei Regelung zu Ausgangsbeschränkung

Wegen einer Klage gegen die Ausgangsbeschränkung hat die Staatsregierung laut Söder die Rechtsgrundlagen nachgebessert. Anlass sei ein Hinweis des Verwaltungsgerichts München gewesen. "Alle Regeln bleiben in Kraft", betonte der Ministerpräsident.

Weitere Beschränkungen - zum Beispiel ein Verbot von Ausflügen - sind bisher nicht geplant, wie Söder versicherte. Er appellierte aber an die Menschen, bei möglichen Ausflügen die empfohlenen Sicherheitsabstände einzuhalten.

Unterstützung für Italien

Dem von Corona besonders betroffenen Italien will der Freistaat Söder zufolge helfen: Zum einen werde medizinisches Gerät zur Verfügung gestellt, zum anderen sollten schwerkranke Patienten in bayerische Krankenhäuser aufgenommen werden. "Wir wollen auch da ein Signal der Humanität setzen", so Söder.

Mehr dazu gleich auf BR24: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert - daher bitte von Zeit zu Zeit neu laden.

Minister tagen an anderem Ort

Der Kampf gegen die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus bleibt das zentrale politische Thema im Freistaat. Einmal mehr stand die Pandemie am Vormittag im Mittelpunkt der Beratungen des bayerischen Kabinetts. Um das Risiko von Ansteckungen unter den Ministern und Staatssekretären zu minimieren, setzten sich diese nicht im Kabinettssaal zusammen, sondern tagten im deutlich größeren Kuppelsaal.

