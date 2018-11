vor 12 Minuten

Jetzt live - Münchner Runde: Wie stoppen wir das Müllproblem?

Allein in Europa fallen jedes Jahr 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Bringen die neuen Pläne der Regierung wirklich was? Weltweit wachsen die Müllberge vor allem dramatisch in Asien und Amerika. Was kann jeder Einzelne tun?