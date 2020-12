Jetzt live: Falkenstein leuchtet - ein Adventsrundgang mit BR24

Die Adventszeit in Falkenstein im Landkreis Cham steht dieses Jahr unter dem Motto "Falkenstein leuchtet". Da es Corona-bedingt keinen Christkindlmarkt und keine öffentlichen Weihnachtsveranstaltungen gibt, hat sich Falkenstein eine Alternative einfallen lassen. Jeden Tag wird ein beleuchtetes Fenster als Adventskalender-Türchen geöffnet.

Viel Licht in schwierigen Zeiten

Privatpersonen, Vereine und Geschäftsleute unterstützen die Aktion und verzieren ihre Fenster mit Christbäumen, Lichter und vielen dekorativen Elementen.

"Mit viel Licht wollen wir trotz der schwierigen Zeit, wärmende Herzlichkeit in den Ort bringen", so Bürgermeisterin Heike Fries.

Adventskalender bis Silvester

Da die Aktion von den Bürgern in der Gemeinde so gut ankommt, wird es sogar an Silvester ein Türchen geben. Was sich dahinter verbringt, will die Bürgermeisterin aber noch nicht verraten. Die Weihnachtsaktion soll bis mindestens Mitte Januar bleiben, damit so viele Bürger wie möglich die Lichteraktionen bestaunen können.

Einblicke in die beleuchteten Fenster in Falkenstein gibt es ab 18 Uhr, live hier auf BR24.