Jetzt live: Aiwangers Regierungserklärung zur Energieversorgung

Die Energiewende und der Wegfall der Atomkraft ab dem Jahr 2022 machen einen neuen Energiemix für Bayern notwendig. Der Bedarf kann und soll nicht ausschließlich über die großen Stromautobahnen mit Windenergie aus dem Norden gedeckt werden. Insbesondere Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte sich in der Vergangenheit für eine dezentrale Energiegewinnung ausgesprochen und die Stromtrassen bekämpft.

Regierungserklärung von Wirtschaftsminister Aiwanger

Doch wie soll die Energieversorgung des Freistaats in Zukunft aussehen? In seiner ersten Regierungserklärung mit dem Titel "Bayerisches Aktionsprogramm Energie" will Aiwanger im Landtag über die Pläne der schwarz-orangen Staatsregierung sprechen und skizzieren, wie mit einem "dynamischen Ausbau" der regenerativen Energien aus Wind, Sonne und Biomasse der steigende Energiebedarf gedeckt werden soll und wo trotz 10H-Abstandsregel neue Windräder gebaut werden sollen.

Opposition kritisiert Energiepolitik

Die Opposition kritisiert die Energiepolitik der Regierung schon lange. "Der Ausbau der Windkraft steht still. Wir brauchen aber die Windenergie in Bayern, sonst verfehlen wir die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens in Deutschland deutlich", sagte etwa SPD-Landeschefin Natascha Kohnen. Die 10H-Regel, die vorschreibt, dass der Mindestabstand eines Windrads zur Wohnsiedlung mindestens das Zehnfache der Bauhöhe betragen muss, müsse abgeschafft werden.

Bayern bei Erneuerbaren Energien nur Mittelmaß

Auch eine aktuelle Studie kritisiert, dass die Potentiale der Windenergie wegen der seit 2014 geltenden 10H-Abstandsregel noch immer nur unzureichend genutzt würden. Damit landet Bayern auf Platz 14 und fast am Ende des Rankings. "Solange die strikten Abstandsregelungen bestehen bleiben, dürfte sich das auch in Zukunft kaum ändern", so die Autoren. Auch bei der Verstromung von Biomasse bewege sich Bayern im Mittelfeld (Platz neun).

Insgesamt belegt der Freistaat bei der Nutzung von erneuerbaren Energien im Bundesvergleich laut der Analyse nur Platz sieben - auch wenn Bayern beispielsweise bei der Photovoltaik seine Potentiale mit deutlichem Abstand am besten ausnutze und bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft mehr als die Hälfte des in Deutschland vorhandenen Potentials auf Bayern entfalle.

Die Studie haben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg im Auftrag von und in Kooperation mit der Agentur für Erneuerbare Energien erstellt.