Jetzt gilt Testpflicht für tschechische Pendler im Kreis Cham

Im Landkreis Cham ist am Samstag eine Testpflicht für Arbeitnehmer aus Tschechien in Kraft getreten. Alle Pendler müssen nun innerhalb von sieben Tagen einen Test machen, sofern sie keinen aktuellen vorlegen können. Danach müssen sie diesen Test in festgelegten Abständen wiederholen. Wer in Pflege- und Medizinberufen arbeitet, muss sich alle fünf Tage auf Corona testen lassen. Andere Arbeitnehmer aus Tschechien müssen alle 14 Tage zum Test.

Zweites Testzentrum in Cham

Um die Testkapazitäten zu erweitern, eröffnet der Landkreis am Montag (12.10.) ein zweites Testzentrum in Cham, in der Osserstraße nahe des Landratsamtes. Zusammen mit dem Zentrum am Chamer Volksfestplatz sind damit täglich rund 1.000 Tests möglich. Sie sind auch für Pendler aus Tschechien kostenlos.

Landrat will Grenzschließungen vermeiden

Laut Landratsamt arbeiten rund 4.500 Tschechen im Landkreis Cham. Bislang haben sich nur gut 600 freiwillig testen lassen. Die Testpflicht soll laut Landrat Franz Löffler dazu beitragen, dass die Grenzen offen bleiben können.

"Mir ist es ein großes Anliegen, dass es zu keinen Einschränkungen im gemeinsamen Arbeitsmarkt und beim grenzübergreifenden Wirtschaftsraum kommt." Franz Löffler, Landrat von Cham

Man wolle Grenzschließungen wie im Frühjahr vermeiden. "Aber das muss auch im gesundheitlichen Bereich sicher sein. Deshalb führen wir verpflichtende Coronatests für Grenzpendler ein", so Löffler.

Das Landratsamt Cham kündigte an, die Testpflicht zu kontrollieren und auch Bußgelder zu verhängen. An die Landkreisbürger appellierte Löffler, weiterhin die Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln zu beachten: "Nur so können wir Infektionsketten unterbrechen."

Viele Neuinfektionen in Tschechien

In Tschechien ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen. Es gab mehrere Tages-Rekordwerte in Folge. Teilweise gab es über 5.000 Neuinfektionen pro Tag in Tschechien.

Andere Landkreise im Grenzraum wie Tirschenreuth, Passau oder Freyung-Grafenau, in die ebenfalls tschechische Pendler zur Arbeit fahren, planen aktuell keine Testpflicht. Im Kreis Tirschenreuth gibt es zum Beispiel eine mobile Teststation für Pendler.