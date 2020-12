Jetzt fünf Städte und Landkreise über Corona-Inzidenzwert 300

Hotspots sollen strikte Kontaktbeschränkungen erlassen

Aus Sicht der Staatsregierung sollten Bayerns Kommunen mit sehr hohen Corona-Fallzahlen mit möglichst konsequenten Maßnahmen die Kontaktbeschränkungen verschärfen. Es sei hier sinnvoll, "eher mehr als weniger zu tun", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Die seit Dienstag geltende Infektionsschutzverordnung biete den Städten und Kreisen dazu ein Bündel von Möglichkeiten - angefangen bei Ausgangsbeschränkungen bis hin zur Schließung von Läden und Dienstleistungen, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig seien.

Insbesondere in Regionen, wo die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sehr hoch seien, erfordere es leider einen solchen "Kraftakt", um die Infektionsdynamik wieder in den Griff zu bekommen.

Verschärfte Corona-Regeln im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen steht der Schutz der Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, in Behindertenwerkstätten sowie der Patienten und Mitarbeiter in den Krankenhäusern im Fokus: Besuchszeiten und Besucherzahlen würden eingeschränkt und verpflichtende Tests für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen veranlasst, heißt es von Landrätin Rita Röhrl.

Sie gab zudem bekannt, dass es ab Mittwoch für die Bürger zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens ein Ausgangsverbot gibt. Wo in den Klassenzimmern kein vergrößerter Abstand von 1,5 Metern machbar ist, sei ab der sechsten Klasse auch wieder Wechsel- oder Distanzunterricht möglich. Die Festlegung, welche Klasse in welche Art von Unterricht gehe, liege dann aber weitestgehend bei den Schulen, so Röhrl.

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen im Kreis Passau

Auch im Landkreis Passau mit einem Inzidenzwert von 346,73 sind ähnliche Regeln geplant. Ab Mittwoch dürfen die Bürgerinnen und Bürger zwischen 20 und 6 Uhr das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Diese seien der Arbeitsweg, Sport und Bewegung an der frischen Luft oder Arztbesuche. Außerdem werden alle Schulen ab der 7. Klasse in den Wechselunterricht übergehen. Besucherinnen und Besucher in Pflege- und Seniorenheimen müssen dann eine FFP2-Maske tragen.

Passau und Nürnberg: Ausgangsbeschränkungen schon in Kraft

Die Bevölkerung der Stadt Passau darf ihr Zuhause schon seit Samstag nur noch aus triftigen Gründen verlassen, denn die Stadt weist derzeit eine Inzidenz von 556,79 auf.

In Nürnberg gilt wegen der hohen Fallzahlen seit diesem Dienstag eine strikte Ausgangsbeschränkung. Ab sofort dürfen die Menschen hier ihre Wohnung ebenfalls nur noch aus bestimmten Gründen verlassen, etwa um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem weitet die Stadt die Maskenpflicht und das Alkoholverbot in der Innenstadt aus, beides soll streng kontrolliert werden.

Ab dem 7. Dezember sollen Klassen ab der fünften Jahrgangsstufe geteilt und im Wechsel daheim und in der Schule unterrichtet werden. Nur an Tagen, an denen die Schüler im Klassenzimmer sitzen, dürfen sie anschließend den Hort, die Mittagsbetreuung oder andere Angebote der Ganztagsbetreuung besuchen. Die Regelung gilt nicht für Förderschulen und Abschlussklassen, Kitas bleiben vorerst offen.

LGL meldet 3.119 Corona-Neuinfektionen in Bayern

In Bayern sind den Behörden in den vergangenen 24 Stunden 3.119 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. 75 Corona-Infizierte sind nach Angaben des LGL gestorben. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Freistaat 210.660 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 148.500 gelten inzwischen als genesen.

(Stand der Inzidenzen: 1. Dezember, 8 Uhr, LGL Bayern)