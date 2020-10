Jetzt elf Corona-Hotspots: Auch Kreis Ebersberg über Grenzwert

Corona-Regeln vielerorts verschärft

Die Corona-Hotspots in Bayern, die den Grenzwert von 50 überschritten haben, haben teilweise strenge Regeln erlassen. Augsburg und München ordneten zum Beispiel eine Maskenpflicht im Freien in bestimmten Bereichen der Innenstadt an. In Memmingen wird dazu "dringend geraten".

Außerdem dürfen sich in den meisten betroffenen Hotspots nur noch maximal fünf Personen privat treffen. Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen wird vielerorts innen auf 25, außen auf 50 beschränkt. Auch ein Alkohol-Ausschankverbot zur späteren Stunde gehört mancherorts zum Maßnahmenkatalog.

Für Schüler an weiterführenden Schulen gilt ab der fünften Jahrgangsstufe eine Maskenpflicht. Im Landkreis Regen und im Landkreis Berchtesgadener Land müssen die Schulklassen wieder geteilt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Schüler müssen dann teilweise zu Hause bleiben und von dort via Internet am Unterricht teilnehmen.

Bayern meldet 588 neue Fälle in Bayern

Das LGL meldete 588 neue bestätigte Corona-Fälle in Bayern in den vergangenen 24 Stunden. Damit haben sich inzwischen insgesamt 74.624 Menschen im Freistaat mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle hat sich um fünf auf 2.692 erhöht.

Laut Robert Koch-Institut wurden deutschlandweit erstmals seit April mehr als 5.000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Insgesamt belief sich die Zahl laut RKI auf 5.132. Das waren mehr als 1.000 Fälle mehr als noch am Vortag.

Er gehe davon aus, dass man in Deutschland das exponentielle Wachstum noch unterdrücken könne, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. "Aber dafür müssen wir uns auch anstrengen." Er halte die derzeitige Situation nicht für gefährlicher als die im Frühjahr.