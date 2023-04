Jetzt doch! Bayern plant Anlaufstelle für Missbrauchsopfer

Monate- wenn nicht jahrelang hatte Richard Kick genau dafür gekämpft: Dass der Freistaat eine unabhängige Stelle einrichtet, an die sich Opfer von sexuellem Missbrauch wenden können. Er selbst ist Betroffener, wurde als Kind von einem Kleriker missbraucht. Als Sprecher des Betroffenenbeirats im Erzbistum München und Freising putze er im wahrsten Sinne des Wortes Klinken für sein Anliegen.

Betroffene und Experten fordern seit Jahren staatliche Hilfe

Kick war zu Gesprächen im Justiz- und im Sozialministerium und unter anderem bei Vertretern von CSU und Grünen im Landtag. Aus der Überzeugung heraus, dass die Kirche alleine den Missbrauchsskandal nicht aufarbeiten kann - und, weil er weiß, dass sich viele Betroffene bewusst nicht an die kirchlichen Stellen, an "die Täterorganisation", wenden wollen. Auch die Gutachter des im Januar 2022 vorgestellten Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum München und Freising hatten eine entsprechende Stelle auf über-diözesaner Ebene und unabhängig von der Kirche vorgeschlagen.

Nun tut sich etwas: Am Dienstag-Abend (18.4.) ließ Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) eine Pressemitteilung verschicken. Der Inhalt: Die Ministerin plant eine Anlauf- und Lotsenstelle für Betroffene von sexuellem Missbrauch.

Scharf: "Klares Zeichen an die Betroffenen"

In ihrer Mitteilung spricht die Ministerin nun von einem klaren "Zeichen an die Betroffenen von Missbrauch und Gewalt". Angesprochen sind demnach Betroffene aus den unterschiedlichen Kontexten, sei es aus dem kirchlichen, dem sportlichen oder dem familiären Bereich. Sie sollen sich direkt oder mit Hilfe eines Online-Tools an die Stelle wenden können, die beim Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) angesiedelt wird. Dort könnten "die bestehenden Hilfsangebote zielgerichtet" vermittelt werden. "Wir haben ein dichtes, flächendeckendes Hilfenetz in ganz Bayern", so Scharf. Wie diese Anlauf- und Lotsenstelle konkret ausgestaltet werden soll, etwa welche finanziellen und personellen Mittel dann zur Verfügung stehen und welche Hilfestellung Betroffene erwarten können, ist indes noch nicht bekannt.

Betroffenenvertreter "überrascht" und "erfreut"

Im Gespräch mit BR24 zeigte sich Richard Kick vom Betroffenenbeirat im Erzbistum München-Freising "überrascht" und gleichzeitig "erfreut" von den Plänen der Ministerin. Der Hintergrund: Ulrike Scharf hatte bis vor Kurzem eine eigene staatliche Anlaufstelle abgelehnt. Sie hatte stets darauf verwiesen, dass es in Bayern mit 35 Fachberatungsstellen bereits ausreichend Möglichkeiten für Missbrauchsopfer gebe, sich Hilfe zu suchen. Eine weitere, so Scharf bislang, sei da "nicht zielführend".

Reagiert Scharf auf Unstimmigkeiten in eigener Partei?

Damit stellte sie sich etwa gegen ihren Kabinettskollegen, Justizminister Georg Eisenreich (CSU), der bereits seit Monaten Sympathie für das Anliegen der Betroffenen zeigt. Auch Thomas Huber, der Sprecher der CSU-Fraktion für Fragen der katholischen Kirche sowie für sozialpolitische Belange, spricht sich seit einiger Zeit dezidiert für eine staatliche Anlaufstelle aus. Für ihn ist klar, "dass sich die Opfer in einer psychischen wie physischen Ausnahmesituation befinden und nicht genau wissen, welche Stelle für sie die Richtige ist. Und deshalb brauchen wir eine zentrale und unabhängige Anlaufstelle, die ihnen weiterhilft", so der CSU-Politiker auf BR24-Anfrage.

Betroffene wollen einbezogen werden

Kurz nach der Mitteilung aus dem Sozialministerium organisierte Richard Kick vom Betroffenenbeirat des Erzbistums München und Freising am Abend noch eine kurze Videokonferenz mit Betroffenen aus anderen bayerischen Diözesen. Der Tenor laut Kick: "Wir freuen uns, dass es jetzt weiter geht, dass der Staat jetzt Verantwortung übernimmt". Die Betroffenen hoffen nun darauf mit ihrer - wie sie es selbst nennen - "Expertise" in den Aufbau der Anlaufstelle mit einbezogen zu werden. "Denn wir wissen genau, was richtig und was nötig ist für Betroffene im klerikalen Kontext, aber auch was andere betrifft", so Kick. Man sei "solidarisch" mit allen von ähnlichem Leid Betroffenen.

Grüne warnen vor "Feigenblatt"

Positiv gestimmt sind auch die Landtagsgrünen, sie verbuchen den Vorstoß der Sozialministerin auch als ihren Erfolg. Mehrfach hatten sie in ihren Anträgen eine Art Ombudsstelle für Betroffene von sexuellem Missbrauch gefordert und waren zunächst an der Mehrheit der Regierungsfraktionen im Landtag gescheitert. Die Abgeordnete Gabriele Triebel äußert sich dennoch zurückhalten und warnt die Staatsregierung vor einem "Feigenblatt". Nun komme es auf die Ausgestaltung der Stelle an. Den Grünen zufolge müssten Betroffene nun unkompliziert Unterstützung von Pädagogen, Psychologen, Therapeuten und Juristen bekommen.

Ministerin kommt Expertenanhörung im Landtag zuvor

Ihre Pläne hat Ulrike Scharf kurz vor einer Expertenanhörung zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch morgen (Donnerstag) im Rechtsausschuss des Landtags öffentlich gemacht. Per Minderheitenvotum hatten Grüne, SPD und FDP diese Anhörung gegen die Ablehnung von CSU und Freien Wählern durchgedrückt. Neben rechtlichen Fragen rund um Aufarbeitung und Strafverfolgung soll es auch um die Rolle des Staates bei der Aufarbeitung speziell von Missbrauch im kirchlichen Kontext gehen. Eingeladen sind neben anderen der Münchner Sozialpsychologe Heiner Keupp und der Kölner Staatsrechtler Stephan Rixen. Beide hatten sich zuletzt vehement für eine starke Beteiligung des Staates bei der Aufarbeitung ausgesprochen. Auch Kirchenvertreter zeigten sich unlängst offen dafür.

Mit Blick auf Bayern dürfte es nun weniger um das "ob", als vielmehr um das "wie" und den Umfang des staatlichen Engagements gehen.