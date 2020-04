BR24Live Tagesgespräch: Wiesn abgesagt - Was wird Ihnen fehlen?

Das Münchner Oktoberfest und das Zentrale Landwirtschaftsfest auf der Theresienwiese sind wegen Corona abgesagt. Das haben Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter verkündet. Beide sprachen von einer schmerzhaften Entscheidung.

Das Oktoberfest reiht sich damit ein in die lange Liste von Großereignissen, die dieses Jahr nicht stattfinden können. Die Absage der Wiesn ist heute Thema im Bayern 2-Tagesgespräch.

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius sind Edmund Radlinger, Vorsitzender des Münchner Schaustellervereins, Simone Egger, Kulturwissenschaftlerin aus München und Helmut Schleich, Kabarettist.

