Jetzt amtlich: Bayerische 10H-Regel bremste Windkraft aus

Der Bericht kommt mit drei Jahren Verspätung: Schon bei Verabschiedung der 10H-Regel im Jahr 2014 hatte die Staatsregierung angekündigt, zu überprüfen, ob das Gesetz auch funktioniert wie gedacht. Und zwar innerhalb von fünf Jahren, das steht so ausdrücklich auch in der Gesetzesbegründung. 2020 bat das Wirtschaftsministerium zwar Verbände um Stellungnahmen und lud zu einem Fachgespräch ein. Doch der versprochene Evaluationsbericht ließ trotz Nachfragen noch deutlich länger auf sich warten. Erst jetzt hat das Wirtschaftsministerium diesen Bericht ins Internet gestellt – ohne die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.

Der Windkraft fehlten in Bayern Flächen

Das Fazit bestätigt nun auch amtlich, was Kritiker der 10H-Regel stets angeprangert hatten: In Bayern ist der Ausbau der Windkraft früher und stärker eingebrochen als in anderen Bundesländern. Als Ursache benennt der Bericht an erster Stelle den schwierigen Zugang zu Flächen für Windräder, wegen der "nötigen Aktivierung von für Windenergieanlagen geeigneten Flächen mittels kommunaler Bauleitplanung in Bayern".

10H lässt sich fast nirgends einhalten

Der Hintergrund: Die 10H-Regel fordert einen sehr großen Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Siedlungen, nämlich das Zehnfache der Höhe des Windrads – in der Regel mehr als zwei Kilometer. Dieser Abstand lässt sich fast nirgends einhalten: Laut Bericht des Wirtschaftsministeriums nur auf 0,02 Prozent der Landesfläche. Dieser Fall spiele deshalb "eine vernachlässigbare Rolle".

Wenn eine Gemeinde trotzdem Windkraft ermöglichen will, muss sie dies nach der mit 10H geltenden Gesetzeslage in ihre Bauleitplanung integrieren. Auf diese Möglichkeit hatten CSU-Politiker stets verwiesen: Sie garantiere, dass weiter Windräder gebaut werden könnten, allerdings mit besserer Bürgerbeteiligung.

In der Praxis kaum Wind-Bebauungspläne

Das allerdings ist in der Praxis nicht passiert, zeigt der Evaluationsbericht des Wirtschaftsministeriums: Zwar haben nach 2014 noch 17 Gemeinden in Bayern solche Wind-Bebauungspläne aufgestellt. Zuletzt allerdings nicht mehr. Und der Bericht zeigt, dass alle diese Bebauungspläne ohnehin bereits vor Erlass der 10H-Regel aus anderen Gründen begonnen worden waren – und danach keine extra Wind-Bebauungspläne mehr dazu kamen.

Kritik von Grünen und Bund Naturschutz

"Jetzt hat auch die CSU es schwarz auf weiß!", kommentiert der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig: "Der Windkraft wurde einfach der Boden unter den Füßen weggezogen." Der Vorsitzende des Bund Naturschutz, Richard Mergner, resümiert: Selbst das Wirtschaftsministerium habe erkannt, dass die 10-H-Regel eine Windkraftverhinderungsregel sei, obwohl Ministerpräsident Söder immer das Gegenteil behauptet habe. Mergner nennt das "hochpeinlich", es offenbare Bayerns Irrweg der vergangenen Jahre in Sachen Energiewende: "Die Quittung bekommen wir jetzt: Bayern ist so abhängig von fossilen Energieträgern wie kein anderes Bundesland."

Bund Naturschutz und Grüne fordern, die 10H-Regel sofort abzuschaffen. Die Staatsregierung hat sich jedoch dafür entschieden, sie beizubehalten und lediglich durch eine Reihe von Ausnahmen aufzuweichen. Durch das Eingreifen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) hat die 10H-Regel jedoch ohnehin stark an Bedeutung verloren: Bayern muss in den nächsten Jahren neue Windkraft-Vorranggebiete ausweisen, in denen 10H nicht mehr gilt und Windräder ausdrücklich ermöglicht werden. Bis zum Jahr 2032 müssen diese Gebiete 1,8 Prozent der Landesfläche umfassen.