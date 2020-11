"jetzt red i": Pflegerin wirft Ministerin Huml Versäumnisse vor

Durch die Corona-Pandemie wächst der Druck auf Krankenhäuser, Pflegepersonal und Hausarztpraxen. Besonders auf den Intensiv-Stationen sind vielerorts bereits jetzt Ärzte und Pflegepersonal am Limit. Damit konfrontierte Krankenschwester Cathrin Drexler live in der Sendung "jetzt red i" Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Die Arbeit mit Covid-19-Patienten sei höchst komplex. Trotzdem habe sich an den Arbeitsbedingungen seit dem Frühjahr nichts geändert.

"Kollegen haben teilweise über hundert Überstunden. Die werden wir niemals abbauen. Wir gehen auf einen Burnout zu", berichtete Drexler, die in einem Regensburger Krankenhaus arbeitet. Auf Arbeitsrecht werde von politischer Seite gepfiffen, vor allem, weil jetzt auch noch die Aussetzung der Personaluntergrenze diskutiert werde.

"Es fühlt sich fast schon an wie ein Messer im Rücken", sagte die Pflegerin. Sie befürchtet: "Wenn wir Corona überstehen, diesen Winter, dann stehen wir vor einem Gesundheitssystem, das nicht mehr versorgt werden kann."

Huml will Arbeitsbedingungen der Pflege fokussieren

Dem konnte Gesundheitsministerin Melanie Huml nicht viel entgegensetzen. Sie bedankte sich beim medizinischen Personal ausdrücklich für dessen Einsatz. "Sie leisten für die Menschen Enormes. Aber mir ist auch klar, dass Worte nicht ausreichen", sagte die Ministerin. "Wir müssen uns jetzt mit den Arbeitsbedingungen auseinandersetzen." In den vergangenen Jahren seien bereits zahlreiche Möglichkeiten geschaffen worden, damit Kliniken mehr Pflegepersonal einstellen können. Dies werde entsprechend finanziert. Es sei aber schwer, genügend Personen für den Beruf zu finden.

Bei der Aussetzung der Personaluntergrenze gehe es deshalb darum, Pflegekräfte zu Corona-Zeiten flexibler einzusetzen. Die Gesundheit der Pflegenden solle nun mehr in den Fokus gerückt werden, versprach Melanie Huml. Auch eine angemessene Bezahlung sei wichtig. Aber die Staatsregierung habe auch mit dem einmaligen Essens-Bonus für das Klinikpersonal ein Zeichen der Dankbarkeit gesetzt. Sie betonte: "Das war für uns auch so wichtig, zu zeigen, wir sehen Sie und was da geleistet wird."