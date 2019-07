Jettingen-Scheppach: Bayern ehrt Stauffenberg mit Staatsempfang

In Berlin ist bereits an den 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler erinnert worden. Am Abend würdigt nun der Freistaat Bayern den Widerstandskämpfer Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit einem Staatsempfang, und zwar an dessen Geburtsort Jettingen-Scheppach im Landkreis Günzburg.

Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wurden Stauffenberg und seine Mitstreiter in der Nacht auf den 22. Juli hingerichtet. Zur Welt gekommen war Stauffenberg am 15. November 1907 auf Schloss Jettingen – deshalb soll auch dort der Gedenkakt stattfinden.

Neben prominenten Gästen sind auch Bürger eingeladen

Dazu anwesend sind zahlreiche Gäste aus der Politik, wie Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart, der selbst aus Jettingen-Scheppach stammt, und der frühere Bundesminister Theo Waigel. Eingeladen ist auch Stauffenbergs Sohn Berthold Maria und dessen Frau Mechthild.

Nach dem Staatsakt, an dem nur geladene Gäste teilnehmen können, wird das Heeresmusikkorps Ulm auf dem Schloss eine Serenade spielen. Dazu ist dann ab 21 Uhr die ganze Bevölkerung eingeladen. Die Gemeinde hat dazu eigens für mehr Parkmöglichkeiten gesorgt.