Jesus-Darsteller wirbt in Australien für Passionsspiele

Von der Morning Show im australischen Fernsehen, bis zu Interviews in den großen Radiostationen, Zeitungen und Zeitschriften in Australien. Der Jesus-Darsteller höchstpersönlich - rührt die Werbetrommel für die Passionsspiele in Oberammergau.

Werbung für die Oberammergauer Passion

Frederik Mayet, der Jesus spielt, erzählt von Ursprung, Tradition und dem Ausnahmezustand mit langen Haaren und Laiendarstellern, die zu Höchstform auflaufen. 103 Vorstellungen , über 450.000 Tickets, da solle nichts dem Zufall überlassen werden, so Mayet. Schließlich könnten Fehler, die jetzt gemacht werden, erst wieder in zehn Jahren ausgemerzt werden.

Schon vor hundert Jahren wurde in Amerika geworben

Gerade in der heutigen Zeit sei es vielleicht wichtiger denn je, auf sich aufmerksam zu machen. Darum ziehe er aus, um die Welt nach Oberammergau einzuladen, sagte Mayet dem Bayerischen Rundfunk. Schon vor hundert Jahren waren die Oberammergauer wochenlang in Amerika unterwegs, um für das Gelübdespiel zu werben.

Viele Besucher aus dem englischsprachigen Raum

Traditionell kommen rund die Hälfte der Gäste aus dem englischsprachigen Raum. Nach Australien steht als nächstes eine Werbetour durch Amerika auf dem Plan. Das Ziel ist eine Ausverkaufsquote wie bei der letzten Passion - die lag 2010 bei 99,8 Prozent.

Passionsspiele haben eine lange Tradition

Vor fast 400 Jahren begann die Geschichte der Passionsspiele in Oberammergau. Damals wütete die Pest - sie machte auch vor dem Ort nicht halt. Um dem Leid ein Ende zu setzen, beschlossen die Oberammergauer ein Gelübde abzulegen. 1633 schworen sie, alle zehn Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sofern niemand mehr an der Pest stirbt. Das Dorf wurde erhört. 1634 spielten die Oberammergauer das erste Passionsspiel. Vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 finden bereits die 42. Passionsspiele statt.