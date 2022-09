Jenny Schack soll Sauter als CSU-Landtags-Kandidatin ersetzen

Jenny Schack soll als Direktkandidatin für die CSU im Kreis Günzburg bei der nächsten Landtagswahl antreten. Das hat eine Konferenz der Partei am Mittwochabend in Autenried einstimmig beschlossen, wie Stefan Baisch, Mitglied der CSU-Stadtratsfraktion Günzburg dem BR mitteilte. Daran nahmen der Kreisvorstand, CSU-Bürgermeister und –Ortsvorsitzende sowie diverse Arbeitsgemeinschaften teil.

Eine eigene Kommission hatte in den vergangenen Wochen nach einem geeigneten Nachfolger für den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter gesucht. Die Reaktionen auf Schack seien sehr positiv gewesen, betonte Baisch. Die endgültige Entscheidung liegt bei einer Delegiertenversammlung.

Ehemalige BR-Jounalistin leitet Pressearbeit im Landratsamt

Die 41 Jahre alte Jenny Schack bekleidet im Landratsamt Günzburg die Stabstelle "Presse und Strategie" und unterstützt den Landrat bei zentralen Entscheidungen. Davor arbeitete sie elf Jahre lang für den Bayerischen Rundfunk im Regionalstudio Günzburg.

"Ich habe durch meine Zeit als Journalistin und dann nochmal sehr intensiv als Pressesprecherin den Landkreis kennengelernt und weiß um die Probleme und Herausforderungen", sagt Schack: "Ich möchte politisch in erster Linie das umsetzen, was ich guten Gewissens vertreten kann."

Schack will politische Prozesse verständlicher machen

In den vergangenen Jahren habe sie immer wieder erlebt, wie schwer es manchmal sei, Ideen aus der Region heraus zu realisieren. Sie wolle in München dafür kämpfen, dass die Kommunikation und Abstimmung mit Ministerien besser laufe und sich Initiativen leichter verwirklichen lassen.

Als Beispiel nannte Schack die Bildungspolitik. Mit der Ansiedlung eines Studienstandorts in Leipheim sei ein erster Schritt getan, allerdings müsse der Bereich "Hochschule" weiter ausgebaut werden. Auch im Bereich Gesundheit, etwa bei der Finanzierung der Krankenhäuser, gebe es viel zu tun. "Mir ist wichtig, dass die Menschen politische Prozesse verstehen und ich möchte Entscheidungen erklären und nachvollziehbar machen", betont Schack.

Maskenaffäre beendet Sauters CSU-Karriere

Auslöser für den Kandidatenwechsel war die sogenannte Maskenaffäre um Alfred Sauter. Für die Vermittlung von Geschäften mit Coronaschutzmasken hatte er eine erhebliche Provision erhalten. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelte deshalb wegen Korruptionsverdachts. Der innerparteiliche Druck auf den Landtagsabgeordneten wuchs, so dass Sauter in der Folge diverse Ämter niederlegte – darunter seine Sitze im Vorstand und Präsidium der Partei sowie den CSU-Kreisvorsitz Günzburg. Er behielt aber sein Mandat im Landtag.

Freispruch für Sauter vor dem Bundesgerichtshof

Rein juristisch betrachtet bekam Sauter Recht. Sowohl das Oberlandesgericht München sowie der Bundesgerichtshof sahen den Tatbestand der Bestechlichkeit als nicht erfüllt an. Denn das Strafgesetzbuch erfasst nicht, wenn Abgeordnete ihren Einfluss außerhalb der politischen Arbeit geltend machen, so der BGH im Juli dieses Jahr.

Während sich Sauter vollständig entlastet sah, fällten Parteikollegen ein anderes Urteil: "Der Freispruch macht die moralische Schuld nicht wett", sagte etwa CSU-Generalsekretär Martin Huber. Ein möglicher Wahlkampf mit Sauter wäre für die Partei überaus schwierig geworden, obwohl er bei der vergangenen Wahl 41 Prozent der Stimmen als Direktkandidat geholt hatte. Er sitzt seit 1990 im Landtag.

Schack erst seit Kurzem CSU-Mitglied

Mit Jenny Schack könnte die CSU genau dieses schwierige Fahrwasser hinter sich lassen. Denn sie ist erst vor drei Monaten in die CSU eingetreten und dürfte anderen Parteien daher wenig Angriffsfläche bieten. Diese hatten angesichts der Turbulenzen um die Abgeordneten Sauter und Nüßlein die Kreis-CSU Günzburg mehrfach scharf attackiert. Schack wird ihre Arbeit am Landratsamt zunächst fortsetzen und will für die Zeit des Wahlkampfs Überstunden abbauen und Urlaubstage nutzen.

Delegiertenversammlung entscheidet über Landtags-Kandidatur

Der CSU-Kreisverband Günzburg plant für den 15.Oktober eine Delegiertenversammlung, bei der mehr als 120 Parteimitglieder den Kandidaten oder die Kandidatin nominieren werden. Ob weitere Bewerber antreten, ist noch offen. Die eigentliche Landtagswahl in Bayern wird im Herbst 2023 stattfinden.

Im Nachbarlandkreis Neu-Ulm hatte Landrat Thorsten Freudenberger bereits am Montag bekannt gegeben, sich ebenfalls für ein Mandat im bayerischen Parlament bewerben zu wollen. Im Falle seiner Nominierung und Wahl würde er Beate Merk nachfolgen, die als Kandidatin nicht mehr antreten möchte.