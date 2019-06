Jennergipfel: Neue Bergbahn nimmt Betrieb auf

Nach gut zweijähriger Bauzeit nimmt die neue Jennerbahn ihren vollständigen Betrieb bis zur Bergstation auf. Heute können Besucher erstmals von Schönau am Königssee bis auf 1.800 Meter Höhe fahren.

Die neue Bergbahn ist mit rund 56 Millionen Euro rund neun Millionen Euro teurer als veranschlagt und ersetzt die Vorgängerin aus dem Jahr 1953.

Neue Bahn ist barrierefrei

Zehn Personen haben in jeder der modernen Gondeln Platz, in einer Stunde kommen damit rund 1.600 Fahrgäste auf den Berg. Nachdem der erste Bauabschnitt bis zur Mittelstation bereits im Sommer vergangenen Jahres fertiggestellt worden war, können Bergwanderer und Urlauber jetzt auch wieder den legendären Blick auf den Königssee und auf die Berchtesgadener Alpen von ganz oben genießen.

Das Gesamtprojekt, zu dem zwei neue Restaurants an der Mittel- und Bergstation gehören, wurde in Abstimmung mit dem Nationalpark Berchtesgaden realisiert. Die Bergbahn ist barrierefrei und kann neben Rollstühlen auch Kinderwägen transportieren. In der neuen Bergstation gibt es ein eigenes Hochzeitszimmer, in dem standesamtliche Trauungen stattfinden können. Die erste ist für Ende Juni geplant.

Hoffnung auf mehr Touristen

Die Tourismusverantwortlichen sprechen von einem "Projekt mit Strahlkraft" und erhoffen sich dank der Investition mehr Fahrgäste. Bisher nutzten pro Jahr 150.000 Besucher die Bergbahn, jetzt erhofft man sich eine Steigerung auf 200.000 Personen, die mit der Bergbahn pro Jahr auf den Jenner fahren.

Am Pfingstsamstag und Pfingstsonntag ist ein umfangreiches Eröffnungsprogramm geplant, es gelten vergünstigte Preise. Das Ticket für die Berg- und Talfahrt kostet zehn Euro für Erwachsene. Kinder und Jugendliche fahren an beiden Tagen umsonst. Der reguläre Preis für die Berg- und Talfahrt beträgt ab Pfingstmontag 27,50 Euro für Erwachsene, für Kinder elf Euro.