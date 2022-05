Jedi statt Drache: Fantasy-Fantreffen in Furth im Wald

Der berühmte Drache in Furth im Wald bekommt heute Gesellschaft von verschiedenen außerirdischen Lebewesen. Gleich neben der Drachenhöhle findet die vierte "Star Varia" statt. Ein Treffen von sogenannten Cosplayern. Das sind Menschen, die sich entsprechend Vorbildern aus Fantasy-Filmen kostümieren.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei Figuren aus den Star Wars Filmen. So sind unter den fast 30 verschiedenen Gruppen, die zu der Convention in Furth im Wald erwartet werden, zahlreiche "Imperiale Sturmtruppen", "Jedi", aber auch "Besatzungsmitglieder" des Raumschiffs Enterprise oder Gestalten aus dem Mittelalter.

Jedi-Musical feiert Weltpremiere

Eigens für die Star Varia in Furth im Wald hat Fabian Engl ein Jedi-Musical komponiert. Der 25-Jährige ist Mitglied der Jedi-Akademie Cham. "Eigentlich hatte ich einen Kurzauftritt von wenigen Minuten geplant. Daraus ist dann ein rund einstündiges Musical geworden", berichtet der begeisterte Jedi.

Die englischsprachigen Texte, die Musik-Arrangements und die Choreographie stammen aus seiner Feder. Unterstützt wurde Fabian Engl unter anderem von Michael Loy. "Wir haben unzählige Stunden vor dem Computer verbracht. Ein Riesenaufwand!" Premiere feiert das Musical als Highlight bei der Star Varia um 21 Uhr.

Beim Further Jedi-Musical gewinnt das Böse

Das Jedi-Musical aus der Feder von Fabian Engl setzt sich unter anderem mit dem Thema Gleichstellung auseinander. Der Autor lässt dabei im Kampf "Gut gegen Böse" am Ende dem Bösen die Oberhand. Man sei eben frei, die Geschichten so zu erzählen, wie man gerade will, sagt Engl. "Und irgendwann - ganz am Anfang - müssen ja auch mal die Bösen gewonnen haben, sonst könnte man die Geschichte ja nie weiter schreiben." Er freut sich über eine gute Generalprobe, der eine noch bessere Premiere folgen soll.