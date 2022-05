Jedes Kilo zählt: ADAC Nordbayern prüft Wohnmobile und Wohnwagen

Die meisten Corona-Beschränkungen sind längst weggefallen. Der Camping-Boom hält nach über zwei Jahren Pandemie trotzdem an. Im vergangenen Jahr wurden laut Kraftfahrbundesamt rund doppelt so viele Wohnmobile und Wohnwagen zugelassen wie noch vor der Pandemie. Damit es bei der Fahrt in den Urlaub kein böses Erwachen gibt, sollten Camperinnen und Camper das Gewicht ihres Wohnmobils beziehungsweise Wohnwagens möglichst genau kennen, so der ADAC Nordbayern. In Höchstadt an der Aisch hat der Automobilclub deshalb mit einer Reihe von Wiegeaktionen in mehreren fränkischen Städten begonnen.

Überladung als Sicherheitsrisiko

Wenn Wohnmobil oder Wohnwagen das zulässige Gesamtgewicht überschreiten, sei das zu allererst ein Sicherheitsrisiko, so Selma Baris vom ADAC Nordbayern bei der Wiegeaktion auf dem Festplatz Aischwiese in Höchstadt. Bei Überladung ändere sich das Fahrverhalten, sagt sie. Das kann in der Folge zu schweren Unfällen führen. Wohnmobile seien beim Fahrverhalten noch etwas stabiler. Gerade Wohnwagen kämen aber viel leichter ins Schlingern, wenn sie das zulässige Gesamtgewicht überschreiten.

Bei Übergewicht drohen saftige Strafen – besonders im Ausland

Wer mit einem überladenen Wohnwagen oder Wohnmobil kontrolliert wird, dem drohen saftige Strafen. In Deutschland gibt es einen Punkt in Flensburg und 235 Euro. In Italien können bei Überschreiten eines kleinen Toleranzspielraums bis zu 1.700 Euro fällig werden, in Österreich sogar bis zu 5.000 Euro. Teils ist es mit einem Bußgeld allein aber nicht getan, so Selma Baris vom ADAC. Denn werden sie überladen erwischt, dürfen Wohnmobil und Wohnwagen erst weiterfahren, wenn die Gewichtsvorgaben wieder eingehalten sind – was teils nichts anderes bedeutet als dass die Urlauber sich von einem Teil ihres Gepäcks trennen müssen.

Wohnmobile und Wohnwagen beim Gewicht "oft an der Grenze"

Das Hauptproblem für Camperinnen und Camper: Selbst komplett leer kratzen viele Wohnmobile und Wohnwagen bereits am zulässigen Gesamtgewicht. Bei der Wiegeaktion des ADAC auf dem Festplatz Aischwiese in Höchstadt erinnert sich Harry Grieser an das letzte Mal, als er sein Wohnmobil hatte wiegen lassen. "Allein und ohne Beifahrer habe ich noch 16 Kilogramm 'frei' gehabt", sagt er. Diesmal hat Harry Grieser wohl etwas bescheidener gepackt. 130 Kilo darf er noch zuladen, ohne das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen zu überschreiten.

Von so viel Gepäck kann Melanie Seelbach nur träumen. In ihren Wohnwagen darf sie lediglich noch Gepäck mit einem Gesamtgewicht von 60 Kilogramm einladen. Den Rest muss sie im Auto, sprich ihrem VW-Bus unterbringen. Die Vorfreude auf den zweiwöchigen Urlaub mit der Familie an der Ostsee trübt das trotzdem nicht.

Weitere Wiegeaktionen des ADAC

Auch am Dienstag (17.05.22) kann man sein Wohnmobil beziehungsweise seinen Wohnwagen in Höchstadt an der Aisch vom ADAC noch wiegen lassen. Dann folgen weitere Termine in Schlüsselfeld (18.05.22), Hammelburg (23. und 24.05.), Feuchtwangen (02. und 03.06.), Würzburg (21.06.), Amberg (28. und 29.07.) und Bamberg (04. und 05.08.).

Für ADAC-Mitglieder kostet das Wiegen 20 Euro, für Nicht-Mitglieder werden 30 Euro fällig.