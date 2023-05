Jederzeit regional einkaufen: Neue Einkaufsmodelle in Franken

"Speisekammer Franken" bietet regionale Produkte

Rund 70 Kilometer nördlich in Külsheim, einem Ortsteil von Bad Windsheim, haben sich fünf Landwirte zusammengetan: An der Straße dort steht ein kleines rotes Häuschen – die Speisekammer Franken. Dort können Kundinnen und Kunden jederzeit Wurst, Käse, Eier, Nudeln und sogar Eis bekommen. Das Besondere: Alle Produkte hier kommen aus der Region. Kein Landwirt ist weiter entfernt als 35 Kilometer. "Wir haben das mal durchgerechnet", sagt Metzger Martin Birngruber, der hier auch verkauft. "Wenn man zu jedem Landwirt einzeln fahren würde, dann kommt man locker auf 100 Kilometer. Hier bekommt man alles auf einmal."

Grillgut läuft besonders gut

Zahlen kann man hier bar, mit Karte oder mit der Smart Watch. In einer zweiwöchigen Probephase haben die Landwirte die Technik getestet und letzte Probleme gelöst. Der Andrang ist groß, immer wieder hält ein Auto. Die Camper am nahe gelegenen Zeltplatz holen sich hier ihre Frühstückseier, so Birngruber. Ein richtiger Verkaufsschlage hat sich in der Probephase jedoch noch nicht herausgestellt. "Das ist stark wetterabhängig: Wenn die Sonne scheint, dann gehen natürlich Eis und Steak und Grillgeschichten ganz gut, das Fertigessen, Käse, Fisch und Wein werden aber auch gut angenommen."

"Krapfen statt Donuts"

Dass die Nahversorgung in einem Ort sichergestellt ist, das möchte auch das Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken. "Wir sagen immer: wir wollen Krapfen, keine Donuts", fasst es Eva-Maria Fell zusammen. Sie arbeitet beim Amt für ländliche Entwicklung mit Sitz in Ansbach. Deren Ziel: Der Ortsmittelpunkt soll belebt bleiben – "voll" wie bei einem Krapfen eben. Leerstand und Verödung würden einen Ort auf lange Sicht ruinieren. Deshalb unterstützt das Amt Projekte, die einen solchen Leerstand verhindern – wie den Tante-M-Laden in Weiltingen. Es seien schließlich Investitionen in die Zukunft.