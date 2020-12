Jeder vierte Paketzusteller in Bayern arbeitet zu Niedriglöhnen

Die Paketindustrie boomt - von der Corona-Krise profitiert die Branche besonders: So lagen die Umsätze der Zustelldienste bundesweit von Januar bis September um 21 Prozent über dem Vorjahresniveau, das zeigt eine Marktumfrage im Auftrag des Bundesverbands Paket und Expresslogistik.

Schlechte Bezahlung besonders der Helfer

An den Zustellern geht der Boom vorbei. Knapp ein Viertel aller vollzeitbeschäftigten Post-und Paketzusteller arbeitet in Bayern zu Niedriglöhnen, wobei die bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle bei knapp 2.270 Euro monatlich liegt. Bei den Helfern ist es jeder zweite. "Leider ist die Leistung, die wir abfordern, eine hohe", so Horst Arnold, Fraktionschef der Bayern-SPD im Landtag. Doch die Gegenleistung sei gering.

Aus der Anfrage, die seine Fraktion an die Staatsregierung gestellt hat, geht hervor, dass der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten in der Paketbranche in der Oberpfalz mit Abstand am größten ist - er liegt bei 35,6 Prozent.

Arnold fordert Tarifbindung

Für Arnold unterstreichen diese Zahlen den dringenden Handlungsbedarf. Es sei bedauernswert, dass die Staatsregierung zwar anordne, dass auch am Sonntag gearbeitet werden müsse, um die Familien pünktlich mit Geschenken zu versorgen. "Aber es ist ein Trauerspiel, dass die Bezahlung in diesem Bereich derart dürftig ist. Deswegen fordern wir auf, die Tarifbindung auch dieser Berufsgruppen zu stärken und setzen uns dafür ein“, sagt Arnold. Er verweist auf eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern, die zeige, dass Tarifbindung den Niedriglohnsektor eindämmen kann.