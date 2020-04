Jeder Quadratmeter zählt: Aktion für mehr Naturschutz im Allgäu

Eine Hummel auf der lila Akelei, eine Schwebfliege auf dem Vergissmeinnicht, Ameisen unter Totholz und Steinplatten: Bei Familie Spähn aus Hergensweiler ist aus einem kahlen Stück Rasen am Rand des Gartens ein Rückzugsraum für Tiere geworden.

Kinder bauen "Hotel" für Insekten

Die Kinder Emma und Korbinian überprüfen eines ihrer "Insektenhotels", aus Dosen haben sie sie selbst gebaut. "Wir haben das mit Lack angemalt", berichten sie, "als Marienkäfer oder Biene": Und dann hätten sie noch Bambus hineingesteckt.

Vater spricht von "Urlaubsresort für Käfer"

In manche Dosen haben sie nur Heu gestopft - und in so einem "Hotel" hat es dann funktioniert: Ganz hinten in der Dose ist ein kleines Wespennest zu sehen. Auf der etwa zehn Quadratmeter großen Naturgartenfläche solle ein weiterer Lebensraum entstehen, sagt Benny Spähn, der Vater: "Das wird ein sogenannter Käferkeller." Darin sei es immer feucht und warm - wie "ein kleines Urlaubsresort für Käfer".

Großer Wunsch: Hirschkäfer soll sich im Garten ansiedeln

Für Tipps, wie das alles geht, hat die Familie vom Bund Naturschutz im Unterallgäu einige Broschüren bekommen. In einer dieser Broschüren ist der Käferkeller beschrieben. Bis jetzt ist ein etwa knietiefes Loch fertig, mit etwas Mulch darin. Ingrid Spähn, die Mutter, betont mit Blick auf die Anleitung: "Wir haben extra Eiche gesammelt, weil hier steht, dass sich dann vielleicht der Hirschkäfer ansiedelt." Und den hätten sie gern in ihrem Garten!

Ein Quadratmeter Garten ohne Gift

Auch dieses Jahr will sich die Familie wieder mit einem Vorher- und einem Nachher-Bild an der Aktion "Jeder Quadratmeter zählt" beteiligen. Die Regeln sind einfach: Wer mitmacht, muss mindestens einen Quadratmeter ohne Gift oder künstlichen Dünger und mit vorwiegend heimischen Pflanzen gestalten. Dank der Aktion finden immer mehr Krabbel- und Fliegetiere im Garten der Spähns ein Zuhause. Vielleicht geht heuer der große Wunsch der Familie in Erfüllung - und der ersehnte Hirschkäfer zieht ein.