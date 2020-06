30.06.2020, 05:23 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Jeder fünfte niederbayerische Milchviehbetrieb hat aufgegeben

In den vergangenen fünf Jahren haben 20 Prozent der Milchviehbetriebe in Niederbayern aufgegeben. Auch die Zahl der Milchkühe hat sich in dem Zeitraum verringert. Die Landtags-SPD befürchtet nun eine weitere Konzentration auf Großbetriebe.