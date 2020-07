Jeden Tag Nürnberger Bratwürste

Die Nürnberger Bratwurst ist nicht nur beliebt bei den Einheimischen, sie ist bis weit über die Grenzen Deutschlands bekannt und beliebt. Kaum ein Tourist, der sich beim Bummeln in der Innenstadt nicht "Drei im Weckla" zu Gemüte führt.

Jetzt jeden Tag die drei Kleinen

Bislang gab es nur an einzelnen Tagen Bratwürste auf dem Wochenmarkt am Hauptmarkt. An einem neuen Verkaufsstand im Kulinarikbereich werden ab Dienstag (07.07.20) nun an jedem Markttag frische Nürnberger Rostbratwürste vom Grill angeboten. Der Verkaufsstand wird vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller e.V. betrieben und in einem rotierendem System von verschiedenen Mitgliedsunternehmen beschickt.

Wissenswertes über die Nürnberger Bratwurst

Über drei Millionen Würste werden täglich hergestellt und in die ganze Welt exportiert - die jährliche Produktionszahl wird mit einer Milliarde beziffert, so die Nürnberger Tourismuszentrale. Für das Original gibt es genaue Vorgaben. So darf sie nach einer Verordnung, die aus dem Mittelalter stammt, acht Zentimeter lang und zwischen 20 und 25 Gramm schwer sein. Im Jahre 2003 wurde die Nürnberger Rostbratwurst als erste Bratwurst überhaupt in das Register der von der EU geschützten kulinarischen Spezialitäten aufgenommen. Und wer alles noch Genauer wissen will: Es gibt in Nürnberg sogar eine Stadtführung unter dem Namen „alles worschd“.

Kulinarik pur für den Franken

Die kulinarische Köstlichkeit gibt es als sechs, acht, zehn oder zwölf Stück mit Senf oder ganz traditionell mit Meerrettich, auch „Kren“ genannt. Typische Beilagen sind Sauerkraut, Kartoffelsalat oder Bauernbrot aus der Region. Neben der gegrillten Variante gibt es die Bratwürste auch als "Saure Zipfel".