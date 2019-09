Jeden Sommer wieder: Tierheime in Not

Stefan Förth kommt gerade mit Hund Bietschis vom Gassigehen zurück. Der 69-Jährige ist jeden Tag im Tierheim, um die Hunde auszuführen. Ehrenamtlich. Doch die freiwilligen Helfer kommen kaum nach mit dem Gassigehen - da sind 100 Hunde einfach zu viel, vor allem wenn die älteren Leute ausfallen.

"Die sind ja 23 Stunden eingesperrt und eine Stunde gehen sie Gassi. Und wenn sie die Stunde nicht haben, dann ist das für die ganz schlimm. Es ist traurig, aber es ist so." Stefan Förth, ehrenamtlicher Gassigeher

Gassigehen müssen die Katzen nebenan Gott sei Dank nicht. Auf insgesamt 1.700 Quadratmetern wohnen sie hier in kleinen, liebevoll eingerichteten Zimmern. Jeden Tag kommen drei bis vier Katzen neu im Tierheim an. Dann sind erstmal die Pfleger in der Quarantäne gefragt, sagt Betriebsleiter Conrad Dressler. Haben die Tiere vielleicht eine Krankheit? So wie Stevie, ein getigert weißer Kater, der unter Herzproblemen leidet.