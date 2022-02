Jede zweite Ausgleichsfläche mit Mängeln

Rund 60.000 Ausgleichsflächen gibt es in Bayern, das hat der Landesbundes für Vogelschutz (LBV) ausgerechnet. Ihre Anlage und Pflege ist gesetzlich vorgeschrieben. Wird beim Bau einer Straße oder eines Neubaugebiets Natur verbraucht, können so zum Beispiel an anderer Stelle Streuobstwiesen, Magerflächen oder Feuchtgebiete entstehen. Das Problem bisher: oft hat einfach niemand kontrolliert, ob die vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt wurden, und wie gut die Flächen auch gepflegt wurden.

Kontrollen als Problem

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es gar nicht so einfach herauszufinden, wo Ausgleichsflächen liegen, was dort entstehen soll und wer dafür zuständig ist – das können Gemeinden sein, Straßenbauämter oder Privatleute. Und je nach Baumaßnahme sind unterschiedliche Ämter für die Kontrolle zuständig: Kommunen oder die Unteren Naturschutzbehörden, die oft personell unterbesetzt sind oder nicht über das nötige Fachwissen verfügen.

Daher mobilisiert der LBV dafür die Bürger. Seit April 2021 gibt es die App "Aufi", den "Ausgleichsflächenfinder". Auf einer Karte können Interessierte prüfen, wo solche Naturflächen vorgesehen sind und was dort eigentlich laut Bebauungsplan entstehen sollte. Die Daten stammen aus dem Ökoflächenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt – das erfasst nicht alle Ausgleichsflächen, aber doch einen großen Teil.

Keine gute Bilanz

Bis Dezember hat der LBV 1000 Meldungen aus ganz Bayern erhalten. Die Bilanz ist schlecht: rund 40 Prozent der Maßnahmen wurden laut Meldungen schlecht oder mittelmäßig umgesetzt. Auf etwa acht Prozent der Flächen war sogar keine Umsetzung zu erkennen, so der LBV.

Mit dem Druck der Bürger hofft der LBV, da etwas zu ändern, so Sprecherin Laura Kast. "Wir können natürlich nicht direkt nachweisen, dass die Qualität der Ausgleichsmaßnahmen aufgrund der Aufi-Meldungen sich verbessert hat. Aber wir können definitiv feststellen, dass das Bewusstsein für das Thema Ausgleichsflächen und Ersatzflächen sich massiv erhöht hat."

Der LBV fordert deshalb von der Politik: mehr Personal für die Genehmigungsbehörden, eine Meldung aller Kompensationsflächen – das gibt es bisher auch noch nicht – und eine Nachweispflicht für die Umsetzung des Ausgleichs. Denn Ausgleichsflächen könnten eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Artenschwund sein. Experten der Zoologischen Staatssammlung München haben erst vor kurzem gewarnt, dass Insektensterben und Rückgang der Artenvielfalt eine ähnlich große Bedrohung für das Wohlergehen der Menschheit darstellen wie der Klimawandel.

Natur als Gewinn für die Bürger

LBV-Expertin Laura Kast stellt deshalb auch die positiven Meldungen heraus: "Wir sehen das an einem Beispiel von einer Ausgleichsfläche im Landkreis Dachau, wo das breitblättrige Knabenkraut, das inzwischen sehr selten geworden ist, einen perfekten Standort gefunden hat. Es liebt feuchte Wiesen, und hat dort jetzt eben einen soliden Untergrund gefunden. Das zeigt, dass Ausgleichs-Maßnahmen für Tier- und Pflanzenwelt essentiell wichtig sind."

Es gibt durchaus Gemeinden, die den Ausgleich für die Natur in eine Bereicherung für ihre Bürger umgesetzt haben. Der Markt Feucht in Mittelfranken pflegt ein von der Deutschen Bahn AG angelegtes Biotop, die Krugsweiher. Dort leben viele seltene Tier- und Pflanzenarten, und für die Feuchter ist es ein beliebtes Naherholungsgebiet.

Der LBV rät Bürgern, die glauben, eine unzureichend gepflegte Fläche gefunden zu haben, bei den örtlichen Behörden nachzufragen, wer zuständig ist – und gegebenenfalls Druck zu machen. Ein Musterschreiben stellt der LBV zur Verfügung.