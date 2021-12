Jede Menge Blüten: 26-Jähriger hortet Drogen und Falschgeld

Weil ein junger Mann aus Saal an der Donau im Landkreis Kelheim über das Internet Waren angeboten hatte und trotz Bezahlung nicht lieferte, durchsuchte die Polizei seine Wohnung. Dabei wurden jede Menge Blüten entdeckt: Marihuana und falsche Geldscheine.

Betrug, Drogenhandel und Falschgeld

Insgesamt hatte der 26-jährige Verdächtige rund zwei Kilogramm Marihuana und eine abgeerntete Aufzuchtanlage daheim. Zudem fanden die Beamten Falschgeld mit einem imaginären Wert von 100.000 Euro - sogenanntes "Movie Money". Wie das Polizeipräsidium Niederbayern weiter berichtet, erging gegen den Mann umgehend Haftbefehl. Ihm werden Rauschgifthandel und Geldfälschung vorgeworfen. Er sitzt deshalb seit Mittwoch in einer JVA. Durch den Internetbetrug entstand außerdem ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Polizei warnt vor "Movie Money"

Die Kripo Landshut ermittelt weiter in diesem Fall und weist darauf hin, dass sogenanntes "Movie Money" strikt verboten ist. Geldfälschung wird mit hohen Strafen geahndet. Wer mit Falschgeld bezahlt, kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.

Banknotenreproduktionen sind dann Falschgeld, wenn sie mit echtem Geld verwechselt werden können und als echt in den Verkehr gebracht werden oder werden sollen. "Movie Money" weist in der Regel keine Imitation der Sicherheitsmerkmale auf und kann daher leicht durch die Prüfmethode "Fühlen-Sehen-Kippen" als falsch identifiziert werden, so die Polizei.