Jede fünfte IHK-Lehrstelle in Mittelfranken unbesetzt

Der Abwärtstrend in den Ausbildungsberufen bestimmt die Corona-Krise: Im vergangenen Jahr wurden in Mittelfranken 7.136 Ausbildungsverträge in IHK-Berufen geschlossen. Das entspricht einem Minus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verglichen mit 2019 sind es der IHK zufolge sogar 15 Prozent weniger Ausbildungsverträge. Besonders hoch fällt der Rückgang im Jahresvergleich mit 5,6 Prozent bei den technischen Berufen aus.

Kaufmännische Berufe weiter attraktiv

Vor allem die Tätigkeiten von Industriemechanikern und Mechatronikern haben an Attraktivität verloren. Nicht ganz so stark fällt der Rückgang bei den kaufmännischen Berufen aus, hier verzeichnet die IHK 1,4 Prozent weniger Ausbildungsverträge. Deutlich zugelegt hat die Zahl der Auszubildenden, die Berufskraftfahrer werden wollen. Sie ist um fast ein Drittel gestiegen. Und auch um Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung müssen sich die Arbeitgeber wenig Sorgen machen. Die Zahl der Azubis legte um 17,5 Prozent zu, so die IHK.

IHK will Abwärtstrend mit Kampagnen stoppen

Angesichts des Fachkräftemangels sei der Rückgang an Auszubildenden in manchen Bereichen besorgniserregend. Mit verschiedenen Kampagnen will die Kammer den Trend stoppen und junge Menschen für Ausbildungsberufe begeistern. So haben etwa die "IHK-AusbildungsScouts" mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten informiert. Auch durch Popup-Stores und eine verstärkte Präsenz bei Berufsmessen sollen künftig mehr Jugendliche angesprochen werden, so die IHK Nürnberg für Mittelfranken.