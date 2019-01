Jean-Paul-Grundschule Wunsiedel: Preis für Schulverpflegung

Mehr als 40 Schulen beteiligten sich bayernweit mit Aktionen an den bayerischen Tagen der Schulverpflegung. Durch ihre Beiträge zeigten sie wie die Themen Essen und Trinken ganz unterschiedlich in den Schulalltag Einzug halten können. Eine Jury kürte unter den Einsendungen zehn Gewinner – dazu gehört die Jean-Paul-Grundschule aus Wunsiedel. Heute wird der Preis übergeben.

Frisch gekocht und zwei Menüs zur Wahl

Das Essen in der schuleigenen Mensa wird täglich von den Johannitern frisch gekocht, so Schulleiter Roland Günther im BR-Gespräch. "Bei uns kommt alles direkt vom Topf auf den Teller", so Günther. Durchschnittlich werden in der Schulmensa täglich 200 Essen für Schüler der Grund- und der ebenfalls im Gebäude ansässigen Mittelschule verteilt. Die Schüler können zwischen zwei Menüs täglich wählen und online vorbestellen. Auch eine reichhaltige Salatbar gehört zum Angebot der Schule, so der Schulleiter.

Gemeinsam essen mit der Klasse

Das Besondere der Schulverpflegung für Ganztagsklassen: Die Kinder gehen im Klassenverbund gemeinsam essen. Außerdem können Eltern zudem ein warmes Mittagessen für ihre Kinder auch unabhängig von der Ganztagsklasse tageweise buchen, so Roland Günther. Die Mensa gibt es in Wunsiedel mittlerweile seit eineinhalb Jahren.