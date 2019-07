Je heißer die Luft, desto höher die UV-Strahlung

Derzeit ist in vielen Gegenden Deutschlands und besonders hier im Süden kein Wölkchen am Himmel. Das finden zwar viele schön, andererseits haben wir es gerade mit extrem hohen UV-Werten zu tun, meldet der Deutsche Wetterdienst. Noch höher ist die UV-Strahlung in den Bergen.

UV-Strahlung besonders hoch

Für die extrem hohe UV-Strahlung gibt es mehrere Gründe. Erstens ist natürlich vor allem in den Sommermonaten, wenn die Sonne hochsteht, mit besonders hoher UV-Strahlung zu rechnen. In Süddeutschland ist der UV-Index auch noch etwas höher ist als im Norden der Republik.

Ozonschicht besonders dünn

Zweitens spielt auch die Dichte der Ozonschicht eine wichtige Rolle. Diese Schicht hält in der Regel einen Großteil der UV-Strahlen ab. Derzeit ist die Ozonschicht über Deutschland allerdings fünf Prozent dünner als normalerweise.

Sehr heiße Sahara-Luft und kaum Wolken

Der Grund dafür ist sehr heiße Luft, die gerade aus der Sahara zu uns kommt. Die beeinflusst auch die Atmosphäre in 20 bis 30 Kilometern Höhe – und genau dort schwächt sie derzeit die Ozonschicht. Schließlich kommt noch hinzu, dass derzeit wenig Wolken am Himmel sind, die die UV-Strahlung filtern könnten.

UV-Strahlung in den Bergen noch höher

Wer sich vor der Hitze in die Berge flüchtet, ist dort nicht vor der UV-Strahlung geschützt. Im Gegenteil: Die UV-Strahlung nimmt mit der Höhe zu. Wer auf 1.500 Metern Höhe unterwegs ist, bekommt 10 Prozent mehr UV-Strahlung ab als im bayerischen Flachland.

Richtig schützen

Um sich vor einem Sonnenbrand und langfristigen Hautschäden zu schützen rät die Weltgesundheitsorganisation: